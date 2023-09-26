萬里幼兒園另類中秋 后羿嫦娥玉兔齊聚闖關

中秋節將近新北市立萬里幼兒園為了讓學生從遊戲中認識傳統節日，由老師精心規劃一系列的活動，從后羿射日、嫦娥奔月到玉兔搗藥以及玉兔飛天都有，讓學生從遊戲中認識中秋節的典故，並且從遊戲中複習日常課程所學。

市立萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，其實每一個看似只是趣味遊戲的關卡都有深深的含義，就像是嫦娥奔月與玉兔搗藥是融合英語的教學，而后羿射日以及玉兔飛天是大小肌肉運動的融合，另外還特別讓孩子自己製作餅乾，加入平日裡食農教育課程種的南瓜與香草，讓自己做的手工餅乾格外的有意義。

市立萬里幼兒園園長鍾綺芬再指出，其實中秋節有許多的故事與人物，每當跟孩子說起，都像是離自己很遙遠的人物而已，新北市立萬里幼兒園期待透過中秋節的一系列活動，讓孩子們認識這些經典故事與人物，並且也透過日常課程所學的加入，讓中秋節更貼近孩子的生活，藉以深入的了解中秋佳節的故事與意義。