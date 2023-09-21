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新北環狀線成移動美術館 2023設計展玩出新意

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
2023台灣設計展正如火如荼籌備，10月6日登場，將持續到10月22日。圖／新北市文化局提供
2023台灣設計展正如火如荼籌備，10月6日登場，將持續到10月22日。圖／新北市文化局提供

2023台灣設計展正如火如荼籌備，10月6日登場，B展區將捷運環狀線5站點化身為微型展場，結合新北市府1樓大廳及環狀線列車車廂改造，呈現「都市建設的更新」、「交通軌道的建置」、「多樣族群的融合」及「自然人文的結合」城市面貌。新北市文化局長張䕒育帶領團隊投入設計展，她預告B展區很有看頭，通勤不只是單純的從A站到B站，移動過程能擁抱風景、觸感、質感，新北環狀線成為移動的美術館。

2023台灣設計展在新北，主題是「新北○起來」，展期從10月6日至10月22日在鶯歌登場，五大展區分為A區「主展區」14檔主題展、B區「衛星展區」新北捷運環狀線、C區「品味漫遊新北哩賀」特色路線遊程、D區「設計響應」跨區域展演，及E區「城市再造」融入城市美學。

新北市文化局說明，B展區以5捷運站點+2展區呈現4大議題，捷運環狀線5個站點成為微型展場，結合新北市府1樓大廳及環狀線列車車廂改造，呈現「都市建設的更新」、「交通軌道的建置」、「多樣族群的融合」以及「自然人文的結合」四面向下的城市面貌。展區以城市與市民出發，呈現市民生活各種樣態，細數新北市透過政推動翻轉過去城鄉風貌，帶動美學更新，落實城市願景，轉變過程從產業布局、居住環境、觀光休閒及交通軌道建設起手，串起城市過去、現在與未來。

B1展區在新北市政府大廳，策展構想涵蓋起手式、進行式、未來式、想像式4主題，講述新北的過去、現在及未來，濃縮呈現2023台灣設計展「O起來」內容，想像式部分羅列29區市政推動、改造，與民眾互動談城市的想像。

B2展區是環狀線新北產業園區站，新北產業園區前身為五股工業區，在台灣工業發展上有⼀定貢獻，在都市更新計畫推動下，正朝多元化發展，成為富有特別個性的地區。環狀線站點展示以五股產業與環境發展出發，除產業與交通面，也聚焦新北市最大面積市地重劃「塭仔圳」，營造安居樂業生活圈。

B3展區在環狀線頭前庄站，說明新莊第一公有市場於1975年設立，因應快速增長的人口需求，2009年整修，計畫2029年改建成複合型商場。站點展示扣合市場主題，融合新商業元素，呈現繁榮多元的未來市場。

B4展區聚焦在環狀線板橋站，新北市致力推動軌道建設「三環六線」，以板橋為中心，往南北延伸串連不同行政區，身為新北重要交通樞紐板橋站，川流不息人潮帶動都市經濟發展，板橋從過去到未來，穩居交通樞紐重要地位。

B5展區主打環狀線景安站，該站人文元素豐富，環扣多元族群及在地青農精采故事，展現多元包容與共融之美。B6展區是環狀線十四張站，從十四張站探索新北市400年來從原始到開墾，充滿生命力。

B7展區凸顯環狀線移動美學，新北捷運環狀線串起山水環境特色與工業之美。新北捷運首度與台灣設計展合作，將環狀線打造成獨特搭乘體驗，感受工業力與美，向職人致敬，各式工藝之美躍然於車廂空間，要讓人耳目一新。

更多台灣設計展資訊可上2023台灣設計展官方網站https://www.designexpo.org.tw/zh-TW、新北市文化局粉專https://www.facebook.com/e7summer查詢。

2023台灣設計展在新北市，融入不少在地性元素。圖／新北市文化局提供
2023台灣設計展在新北市，融入不少在地性元素。圖／新北市文化局提供
2023台灣設計展正如火如荼籌備，10月6日登場，B展區將捷運環狀線5站點化身為微型展場，令人期待。圖／新北市文化局提供
2023台灣設計展正如火如荼籌備，10月6日登場，B展區將捷運環狀線5站點化身為微型展場，令人期待。圖／新北市文化局提供
2023台灣設計展正如火如荼籌備，10月6日登場，將持續到10月22日。圖／新北市文化局提供
2023台灣設計展正如火如荼籌備，10月6日登場，將持續到10月22日。圖／新北市文化局提供
2023台灣設計展正如火如荼籌備，新北捷運環狀線站點成為展場。圖／新北市文化局提供
2023台灣設計展正如火如荼籌備，新北捷運環狀線站點成為展場。圖／新北市文化局提供
2023台灣設計展正如火如荼籌備，10月6日登場，B展區將捷運環狀線5站點化身為微型展場，每個展區各有特色及主題。圖／新北市文化局提供
2023台灣設計展正如火如荼籌備，10月6日登場，B展區將捷運環狀線5站點化身為微型展場，每個展區各有特色及主題。圖／新北市文化局提供

捷運環狀線

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