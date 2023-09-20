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蔣萬安團隊人事地震！北市觀傳局長陳淑慧轉參事、副祕書長王秋冬接任

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大稻埕煙火引發塞車民怨，北市觀光傳播局局長陳淑慧先前說明大稻埕人潮疏散狀況。本報資料照片
大稻埕煙火引發塞車民怨，北市觀光傳播局局長陳淑慧先前說明大稻埕人潮疏散狀況。本報資料照片

台北市長蔣萬安上任9個月，蔣團隊首長首度局處首長人事異動，據了解，台北市政府首度的人事調整，觀光傳播局長陳淑慧將轉任參事；觀光傳播局局長則由王秋冬副祕書長接任，王秋冬仍兼任副秘書長。據了解，新的人事將在下周正式進行調整。

市府人士表示，市長蔣萬安肯定陳淑慧在觀傳局長任內的貢獻，除了感謝她對主辦跨年、「台灣燈會在台北」等活動的用心，她也推出首次以帶狀活動規劃的大稻埕夏日節，活絡地方商圈，為觀光融入在地生活帶來新的可能性。

市府人士指出，陳淑慧局長轉任參事之後，將持續借重其經驗與長才，從市府層級提供觀光旅遊與行銷的觀點，協助局處進行觀光行銷的整合與協作，整體帶動台北市的觀光環境與市政發展。

市府人士指出，觀傳局長由王秋冬副祕書長接任，王副秘書長目前督導的局處業務就包含了觀光傳播，熟稔相關業務，也期待能借重王副秘書長的內外溝通協調能力，加強觀傳局的行銷與傳播職能，讓作為首善之區的台北，有更多市政亮點被看見。

陳淑慧有「熱氣球教母」之稱，蔣萬安上任後，延攬陳淑慧加入市府團隊，推動台北市城市觀光，不過今年台灣燈會舉辦屢遭議員質疑宣傳不足；還有議員指控動員公務員下班賞燈；甚至近期的大稻埕煙火節，因改為帶狀活動，也一度塞車民怨。

台北市觀光傳播局局長陳淑慧（右）與交通部觀光局長張錫聰（左）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（中）先前同赴南韓宣傳台灣觀光。台北市觀光傳播局提供
台北市觀光傳播局局長陳淑慧（右）與交通部觀光局長張錫聰（左）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（中）先前同赴南韓宣傳台灣觀光。台北市觀光傳播局提供

台灣燈會 觀傳局 蔣萬安 大稻埕 熱氣球

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