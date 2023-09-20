蔣萬安團隊人事地震！北市觀傳局長陳淑慧轉參事、副祕書長王秋冬接任

台北市長蔣萬安上任9個月，蔣團隊首長首度局處首長人事異動，據了解，台北市政府首度的人事調整，觀光傳播局長陳淑慧將轉任參事；觀光傳播局局長則由王秋冬副祕書長接任，王秋冬仍兼任副秘書長。據了解，新的人事將在下周正式進行調整。

市府人士表示，市長蔣萬安肯定陳淑慧在觀傳局長任內的貢獻，除了感謝她對主辦跨年、「台灣燈會在台北」等活動的用心，她也推出首次以帶狀活動規劃的大稻埕夏日節，活絡地方商圈，為觀光融入在地生活帶來新的可能性。

市府人士指出，陳淑慧局長轉任參事之後，將持續借重其經驗與長才，從市府層級提供觀光旅遊與行銷的觀點，協助局處進行觀光行銷的整合與協作，整體帶動台北市的觀光環境與市政發展。

市府人士指出，觀傳局長由王秋冬副祕書長接任，王副秘書長目前督導的局處業務就包含了觀光傳播，熟稔相關業務，也期待能借重王副秘書長的內外溝通協調能力，加強觀傳局的行銷與傳播職能，讓作為首善之區的台北，有更多市政亮點被看見。