快訊

中日台韓昏頭轉向 亞洲經濟體出現新的破局力量

座落裕隆城…史上最大誠品開箱！打造1.9萬坪書香微型城市 亮點搶先看

活生生遭高溫「火化」！苗栗煉鋼廠工人墜落電爐鐵水 2天後才撈起遺骸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

早餐生活節市府倒貼104萬元 北捷：第二個月調整租金

聯合報／ 記者邱書昱鍾維軒／台北即時報導
台北市議員秦慧珠認為，市府未先好好規劃「2023捷運早餐生活節」，造成租金過於便宜，也帶動不起搭乘捷運人潮。記者鍾維軒／攝影
台北市議員秦慧珠認為，市府未先好好規劃「2023捷運早餐生活節」，造成租金過於便宜，也帶動不起搭乘捷運人潮。記者鍾維軒／攝影

台北市捷運公司9月推出「2023捷運早餐生活節」，邀集早餐店家進駐捷運站內，增加商機也拉抬搭乘人數。不過，台北市議員秦慧珠發現，市府訂定租金過低，未依照不同站點設定收費，整場活動得倒貼104萬元，能否增加搭乘人次也有待商榷。台北捷運回應，現階段為每攤5000元優惠租金，第2個月起，依各站點營業效益調整。

秦慧珠表示，活動是9月1日舉辦至28日，透過商業活動行銷，拓展旅客購買早餐的消費市場及商機，根據13日前的統計，攤位商家預訂早餐的人數為1291筆，若是「捷運乘客」人數實在不算多，因此為了「早餐生活節」而搭捷運，增加了捷運多少運量也未可知。

她指出，活動本身市府所需要的花費，包含攤架租賃45萬元，活動網頁及投票系統89.5萬元，活動贈品10.5萬元，共計145萬元，當中還不包含相關活動人事費、管理費用，但是，每攤的月租金僅5千元，總共82攤，全部收入才41萬元，「活動直接收支為負104萬。」

不過，根據台北捷運局至13日的統計，攤商販售時間為周一至周五的早上6點半到10點，累積營業額約473萬，平均日營業額每攤約6410元。秦慧珠說，各攤位營收不太相同，每日營業額1萬5001元以上的只有位在台北火車站的「真芳」1家。

另外，每日營業額在1萬5千元至1萬0001元的有5家、5001至1萬元的有49家，5000元以下的有27家。對照每月租金只要5000元，每日租金以活動期間共20日計算，平均每日租金只要250元，各攤商的利潤相當不錯。

秦慧珠認為，可見「捷運早餐生活節」在事前並未好好規劃，活動結束後，應完整評估，如果繼續舉辦，是否要依照乘客多寡訂出個站點不同租金收費，以及每攤業績分潤制度，最重要是租金是否該重新計算，「這種捷運商機，市府未免虧損太大了。」

台北捷運回應，為拓展捷運旅客購買早餐市場商機，以行銷推廣方式舉辦早餐生活節，鼓勵廠商參與並測試市場潛力。為降低商家首次進駐車站之門檻，在第1個月的市場測試期，每月每攤位優惠租金5000元；另規劃第2個月起，依各站點營業效益調整租金。為擴大旅客宣傳效果，還同步規劃活動網頁、投票系統、攤架租賃與場布等，以提高整體效益。

台北捷運表示，相關活動支出均屬一次性費用，預計第2個月起，各項行銷投資即可快速回收獲利。也已同步收集各站商家營業狀況，據以評估各站租金之分級定價級距，預計近日會公布下一季的招商公告，招募更多有意願的商家，提供旅客更加多元的選擇。

捷運 早餐店 秦慧珠 北捷 北市

延伸閱讀

北市疫後景點減少逾7百萬人次前10景點曝光 101也剩半

影／男搭北捷倒地失禁疑癲癇發作 旅客大驚小怪車廂內竄逃引恐慌

大小犬分區 北巿信義區再蓋寵物公園年底完工

北市重陽禮金複雜難領 秦慧珠籲一次匯款「簡便就好」

相關新聞

大直傾斜民宅安置租金補助 北市府：第一年款項已入帳

北市建案「基泰大直」施工不當，造成鄰宅受損、傾斜，台北市長蔣萬安上周與受災戶座談，住戶訴求以一年期撥放補助金，北市府兌現...

早餐生活節市府倒貼104萬元 北捷：第二個月調整租金

台北市捷運公司9月推出「2023捷運早餐生活節」，邀集早餐店家進駐捷運站內，增加商機也拉抬搭乘人數。不過，台北市議員秦慧...

「瘋北大」油性漆一塗...跪地也難清 主辦單位：家長無心別獵巫

新北市北大特區上周六舉辦「瘋北大兒童上街趣」，開放孩童使用水性蠟筆、水性漆發揮創意塗鴉，吸引超過5千親子參與，但疑有家長...

空軍三重一村23日開村 餐飲、青旅進駐一路玩到晚上

2023新北市眷村文化節9月23日在空軍三重一村開村登場。新北文化局說，由開村大喜系列活動打頭陣，除有園區導覽、甬道體驗...

新北河濱疫後首度開放這處烤肉 中秋活動體驗不同風情

中秋連假即將來臨，新北河濱多元景點成樂遊好去處，像是八里城市雙雕秀、景觀橋及遊戲場，以及「樹林區原住民主題部落公園」烤肉...

旅讀週曆／「新北街頭文化節」玩出最潮風格！饒舌歌手熊仔親曝高中「只為1事」加入滑板社

想要感受街頭最HipHop、最酷炫的活動，那一定不容錯過一年一度的「新北街頭文化節」！今（2023）年以「JUST FUN新北」為主題，融合塗鴉、饒舌、街藝、街舞、DJ等五大街頭元素，匯聚所有對街頭文化有興趣的人共襄盛舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦