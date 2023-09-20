早餐生活節市府倒貼104萬元 北捷：第二個月調整租金

台北市捷運公司9月推出「2023捷運早餐生活節」，邀集早餐店家進駐捷運站內，增加商機也拉抬搭乘人數。不過，台北市議員秦慧珠發現，市府訂定租金過低，未依照不同站點設定收費，整場活動得倒貼104萬元，能否增加搭乘人次也有待商榷。台北捷運回應，現階段為每攤5000元優惠租金，第2個月起，依各站點營業效益調整。

秦慧珠表示，活動是9月1日舉辦至28日，透過商業活動行銷，拓展旅客購買早餐的消費市場及商機，根據13日前的統計，攤位商家預訂早餐的人數為1291筆，若是「捷運乘客」人數實在不算多，因此為了「早餐生活節」而搭捷運，增加了捷運多少運量也未可知。

她指出，活動本身市府所需要的花費，包含攤架租賃45萬元，活動網頁及投票系統89.5萬元，活動贈品10.5萬元，共計145萬元，當中還不包含相關活動人事費、管理費用，但是，每攤的月租金僅5千元，總共82攤，全部收入才41萬元，「活動直接收支為負104萬。」

不過，根據台北捷運局至13日的統計，攤商販售時間為周一至周五的早上6點半到10點，累積營業額約473萬，平均日營業額每攤約6410元。秦慧珠說，各攤位營收不太相同，每日營業額1萬5001元以上的只有位在台北火車站的「真芳」1家。

另外，每日營業額在1萬5千元至1萬0001元的有5家、5001至1萬元的有49家，5000元以下的有27家。對照每月租金只要5000元，每日租金以活動期間共20日計算，平均每日租金只要250元，各攤商的利潤相當不錯。

秦慧珠認為，可見「捷運早餐生活節」在事前並未好好規劃，活動結束後，應完整評估，如果繼續舉辦，是否要依照乘客多寡訂出個站點不同租金收費，以及每攤業績分潤制度，最重要是租金是否該重新計算，「這種捷運商機，市府未免虧損太大了。」

台北捷運回應，為拓展捷運旅客購買早餐市場商機，以行銷推廣方式舉辦早餐生活節，鼓勵廠商參與並測試市場潛力。為降低商家首次進駐車站之門檻，在第1個月的市場測試期，每月每攤位優惠租金5000元；另規劃第2個月起，依各站點營業效益調整租金。為擴大旅客宣傳效果，還同步規劃活動網頁、投票系統、攤架租賃與場布等，以提高整體效益。

台北捷運表示，相關活動支出均屬一次性費用，預計第2個月起，各項行銷投資即可快速回收獲利。也已同步收集各站商家營業狀況，據以評估各站租金之分級定價級距，預計近日會公布下一季的招商公告，招募更多有意願的商家，提供旅客更加多元的選擇。