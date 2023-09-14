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北市推環保迺遼寧夜市 自備容器打卡最高賺1250元購物金

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局推動環保夜市，迄今已在寧夏夜市、饒河街夜市、公館夜市宣導自備容器消費外帶。圖／北市環保局提供
北市環保局推動環保夜市，迄今已在寧夏夜市、饒河街夜市、公館夜市宣導自備容器消費外帶。圖／北市環保局提供

北市響應中央環保夜市政策，今年邁入第4年且推薦遼寧夜市，鼓勵民眾減少使用一次性免洗餐具，明起至10月15日自備容器消費外帶，拍照打卡就能領超商購物金，活動期間最高可拿1250元。環保局估將有3000人次參與，後續優先評估尚未參與環保夜市者及與攤商溝通情形，並於明年輔導。

環保夜市政策2020年起開跑，北市環保局掌握轄內36處夜市，規劃逐年逐步宣導源頭減量，每年在一個夜市推動自備優惠，依序為寧夏夜市、饒河街夜市、公館夜市，3次活動期間累計約4萬人次參與，等同減少一次性容器達4萬個。

北市第4處環保夜市選定遼寧夜市，9月15日至10月15日舉辦「遼寧環保迺夜市 自備環保容器或環保杯消費打卡送購物金」活動，鼓勵民眾外出自備環保餐具，以實際行動落實淨零綠生活。

環保局說明活動方式，消費者於活動期間到遼寧夜市消費外帶，拍攝自備容器盛裝食物或環保杯購買飲料的照片打卡，標記「#遼寧環保迺夜市」、「#自備環保容器或環保杯送購物金」，當天回傳截圖或貼文連結至「台北環保就是潮」LINE@官方帳號（ID：@874fetzf）。

環保局指出，經工作人員確認無誤後，10天內會回訊提供7-ELEVEN購物金25元的網址及驗證碼，每個Line帳號每日限兌換5次，活動期間兌換上限為50次，預估此次活動將有3000人次參與活動。

北市環保局9月15日至10月15日舉辦「遼寧環保迺夜市 自備環保容器或環保杯消費打卡送購物金」活動，鼓勵民眾外出自備環保餐具。圖／北市環保局提供
北市環保局9月15日至10月15日舉辦「遼寧環保迺夜市 自備環保容器或環保杯消費打卡送購物金」活動，鼓勵民眾外出自備環保餐具。圖／北市環保局提供

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