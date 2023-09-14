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五泰、泰板輕軌 打造減碳新路徑

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
五泰輕軌、泰板輕軌景觀廊帶示意圖。圖／新北市城鄉局提供
五泰輕軌、泰板輕軌景觀廊帶示意圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市政府打造全長22公里綠色微笑曲線，涵蓋五泰、泰板輕軌路線景觀風廊系統，創造林蔭大道結合綠色運具，輕軌軌道旁結合人行道、自行車道，留設親水、大面積綠化空間，優化人本空間，調節城市微氣候，達到減碳目標。

新北市城鄉局長黃國峰昨天在市政會議做專案報告，談到新北西邊多個整開區已在開發或規畫，包含蘆南蘆北、五股擴大都計、新泰塭仔圳、板橋浮洲都計、板橋土城中和帶狀農業區等，加上五泰輕軌、泰板輕軌，新北仿效國外的人車商業共存模式，盼創造新北減碳新路徑，還打造22公里長的單車專用道，在都市也能輕鬆騎車。

城鄉局表示，過往捷運都坐落在已開發地區，以環狀線為例，是沿著板橋板南路一帶的既有舊社區建設，捷運緊鄰建築物，壓縮人行空間，較有壓迫感。各個開發區都是獨立開發，現今可一次將多個整開區串連規畫，保留所需空間，十分難得。

城鄉局說，這些開發區未來不會像環狀線軌道緊貼著建築物，都有留設軌道、30米汽機車道，要求建築物退縮10公尺，營造林蔭大道，畫設人行道及自行車道，預估可創造61公頃綠化帶，提供924公噸固碳量，為吸引更多人潮搭乘輕軌，也會打造徒步商業區，帶動地方發展。

市議員李宇翔表示，市府提出相關規畫是立意良善，但往往結果都跟當初設計、規畫不同，在後續執行面都會變更設計，造成新北很多都市景觀與願景不相符，建議城鄉局別光執著淨零減碳，不能只做表面工夫。

另，除了整開區，黃國峰指出，新北30年以上老屋近82萬戶，老舊不等於危險，今年7月推行的「580危險建築專案」，從鑑定到興建全程公辦協助，針對大面積複雜困難的窳陋地區，由市府主導策略更新規畫公辦，推動永和大陳、頂溪及板橋浮洲TOD策略地區等，加速舊城蛻變。

輕軌 人行道

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