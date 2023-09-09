聽新聞
test
0:00 / 0:00
1200元通勤月票跑馬擋公車號次 北市公運處：已調為一秒
基北北桃四市的交通局推出1200元通勤月票，台北市各公車紛紛在班次號誌上打出廣告，反而佔據原先的公車路線。民眾抱怨，如果碰到豪雨或天黑時，根本看不清楚。對此，台北市公共運輸處主任秘書楊靜婷表示，經過民眾反映已提醒公車業者跑馬調為一秒。
台北市日前每到下午，便會降下豪大雨，眼前白茫茫一片，公車得進站才能看清楚號次，然而，近期主打1200元月票占據了公車上頭的LED燈號好幾秒，民眾批評，「不是我不招手，是誰知道你是哪一路公車。」更別提下雨的晚上，視線更險昏暗，只能眼睜睜看著公車開走。
楊靜婷說，公車上的LED燈號，左邊都會跑馬行駛路線，而1200元廣告則是放在右側，至於輪播跑馬燈則是幹線公車，也是最多民眾陳情號次被擋到的車輛，目前已經請業者將廣告縮短至一秒時間，後續民眾若有發現，可以致電聯繫進行調整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言