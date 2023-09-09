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1200元通勤月票跑馬擋公車號次 北市公運處：已調為一秒

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市公車。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
台北市公車。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

基北北桃四市的交通局推出1200元通勤月票，台北市公車紛紛在班次號誌上打出廣告，反而佔據原先的公車路線。民眾抱怨，如果碰到豪雨或天黑時，根本看不清楚。對此，台北市公共運輸處主任秘書楊靜婷表示，經過民眾反映已提醒公車業者跑馬調為一秒。

台北市日前每到下午，便會降下豪大雨，眼前白茫茫一片，公車得進站才能看清楚號次，然而，近期主打1200元月票占據了公車上頭的LED燈號好幾秒，民眾批評，「不是我不招手，是誰知道你是哪一路公車。」更別提下雨的晚上，視線更險昏暗，只能眼睜睜看著公車開走。

楊靜婷說，公車上的LED燈號，左邊都會跑馬行駛路線，而1200元廣告則是放在右側，至於輪播跑馬燈則是幹線公車，也是最多民眾陳情號次被擋到的車輛，目前已經請業者將廣告縮短至一秒時間，後續民眾若有發現，可以致電聯繫進行調整。

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