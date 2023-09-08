北市重陽禮金複雜難領 秦慧珠籲一次匯款「簡便就好」

台北市睽違7年恢復發放1500元重陽敬老金，不過，領取方式多元且時間不一，台北市議員秦慧珠表示，匯款選擇銀行僅限兩家、領取現金得到戶籍地且指定時間，就連電子票證「嗶卡」也僅限合作店家，建議市府日後同一天匯款「簡單便民就好。」對此，台北市社會局表示，時間拉長為了怕重複申請，符合條件民眾到年底都能領取，目前會搜集反饋作為明年改善建議。

秦慧珠說，台北市長蔣萬安編列追加預算後，再度發放重陽禮金，中斷7年自然受到矚目，而發放方式、管道都要重新建立再執行，作業難免生疏，但是攤開這次重陽禮金，發放對象分為三類，而領取方式也有電子票證、匯款、現金，著實令人眼花撩亂。

她從匯款的入帳時間10月3日講起，民眾得在7月底到8月底到社會局網站填寫同意書，但是，金融機構只限郵局和台北富邦銀行，反觀台南市能選擇15間金融機構，即便選擇其他間銀行，只要支付手續費也能入帳，「難道北市的長輩領錢還得特別開戶？」

現金發放又比匯款晚上好幾天。她說，長輩需要到戶籍地，並且於區公所指定的時間才能領取，「有很多長輩可能和家人同住，根本不在戶籍地，舟車勞頓之外還不是隨時都能拿。」

最令人不解的是，99歲以上人瑞雖由里幹事送達到府，但時間從9月到11月中旬，跨度達2個月，她認為，人瑞的人數不多，應該能在半個月到一個月內完成發放，「長輩還有那麼多時間能等待嗎？」相對於此，65歲以上的中低收入長輩最簡明，在8月7日直接入帳。

另外，全國首創的電子票證「嗶卡」，8月8日就能領取也是最早能領到的禮金。秦慧珠說，最早發放卻是最早截止，截止日期9月7日時間一到便不能再靠卡，為何只能有一個月的時間可以「嗶」？不能延長到今年重陽節的10月23日？

她也說，通常民眾都會選擇使用最早發放領取的方式，因此只有幾間合作的廠商受惠，但市府沒有把握機會和廠商討論祭出更多優惠或回饋，就連不少長輩詢問店家都一問三不知，小攤商、夜市更抱怨，無法做到1500元的生意。

秦慧珠認為，市府要將重陽禮金當成「政績」，該敬業一點、執行的有效率些，以台中市、台南市等，都是統一時間內用匯款方式領取，「匯款領出來也是現金，不需要那麼多複雜方式。」

台北市社會局老人福利科長楊雅茹說，由於領取方式多元也較為繁複，像是敬老卡必須由超商召回卡片公司才能確認資料，之後才能與申請匯款對象比對，避免重複領取；至於匯款，因為需要手續費，以發放55萬人為例，就得花上百萬元，不過，未來會再檢討相關行政程序。

她也說，99歲以上人瑞長輩，會致贈金戒指、敬老狀及中央給予得禮品，同時也會關心家訪，所以事前需和長輩們預約時間，時間才會拉長到兩個月，日後同樣會和區公所研議如何加快腳步致贈。

楊雅如強調，尚未領取禮金的長者，在今年底之前都能領取，因為今年為復辦第一年，會再搜集區公所等各界意見，彙整作為未來改善的參照依據。