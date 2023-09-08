新北運動中心 全面加強維管

新北有16座運動中心、2座水上運動中心，板橋、新莊、蘆洲因人口多，即將成全國少數擁有第二座運動中心的行政區，運動中心後續維管也成為挑戰。

新北一名女子2020年到泰山國民運動中心，當天下雨地面濕滑，導致她在大門外階梯滑倒骨折，今年8月30日維管單位遭判賠18萬元。新北市體育處說，近期已通令運動中心再度全面檢視環境安全。

新北體育處有16座國民運動中心、2座水上運動中心，體育處以行政區人口數25萬為基準設置運動中心，板橋55萬人、新莊42萬人，人口數是新北市第一、二高，將再增第二座運動中心，板橋第二運動中心進入設計規畫階段，新莊第二運動中心正辦理都市計畫公開展覽。

蘆洲湧蓮寺捐贈6.6億元協助新北市府興建地上8層、地下3層多功能公益慈善大樓，內部也將設置運動中心。

體育處明年將編17億元預算升格為體育局，人才培育納入學校體育科，讓運動選手從學校到就業一條鞭。

另外，新北市府昨表揚體育有功人員，包括選手、教練、民間團體共74個獎項。市長侯友宜肯定選手賽場的拚勁，他對在場人士說「大家就是新北市的名片」。