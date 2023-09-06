快訊

鴻海是否參與郭台銘連署？董座劉揚偉表態了：維持中立原則

新北新店央北重劃區尖峰已現塞車夢靨 地方盼建環河高架快速道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北新店央北重劃區建案陸續完工，入住人口也持續上升。記者李成蔭／攝影
新北新店央北重劃區建案陸續完工，入住人口也持續上升。記者李成蔭／攝影

新北新店央北重劃區入住人口持續上升，尖峰時期已有壅塞情況，原本短短幾分鐘路程要塞到20分鐘，地方希望能建高架快速道分散車流。新北交通局表示，若中央能有相關經費，就能啟動研究評估；立委羅明才說，會向內政部營建署爭取相關經費。

央北重劃區持續發展，移入人口也正增加中，民眾反映，上下班時段已出現塞車，未來隨大量進駐，壅塞恐怕更嚴重。新店區中山里長潘威志指出，現在當地聯外道路僅有兩條，分別是環河路及中央路來往國道或台北。

潘威志說明，央北重劃區在上下班尖峰時期，原本開車一分鐘左右的路段，常因為塞車延長為20分鐘，政府應該想辦法舒緩車流，否則未來再加上十四張農業區、十四張捷運站聯開，將有90公頃左右的住宅區，會有兩萬戶進駐，至少一萬台車，會是交通夢靨，應該再加蓋高架快速道，銜接台北及國道，舒緩當地車流。

羅明才表示，潘威志提出的環河路加蓋快速道路，可以直接從十四張路上高架往北二高交流道去，省去平面塞車的時間，也紓解未來龐大的車潮；相關所需經費，會再向內政部營建署爭取，交通局可做先期規畫。

新北交通局綜合規劃科長吳政諺表示，已了解到民眾的需求，目前主要是經費問題，以及是否會影響水利地、禁限建的技術問題等，研究評估經費所需2500萬，若爭能從中央取到相關經費，就能啟動評估，當然希望可以將當地交通情況評估到最詳細。

綜規科強調，除評估另蓋道路外，同時也會做周邊道路整體規畫，包含溪園路與環河路規畫、央北重劃區到十四張捷運站、另一條往國道的銜接道等，舒緩車流並鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，避免壅塞情形。

新北新店央北重劃區建案持續蓋，入住人口也持續上升。記者李成蔭／攝影
新北新店央北重劃區建案持續蓋，入住人口也持續上升。記者李成蔭／攝影

重劃區 塞車 新北

延伸閱讀

影／午後大雨狂下！新北新店道路淹成滾滾黃河 土石滑落釀交通中斷

下班注意！台61觀音高架火燒車 火勢猛烈路段封閉

相關新聞

午後大雨襲來！新北各地傳淹水災情 民眾驚家門前的馬路變「一片黃河」

新北市今午後出現狂降雨，國家災害防救科技中心發布鶯歌區6小時雨量達175毫米，西南區紛紛傳出淹水狀況，樹林備內街更變成黃...

新北中和下午突下暴雨 水快淹到半個輪胎高

新北市中和地區下午突然下起暴雨，時雨量達67毫米，有民眾拍下畫面，圓通路及員山路口因為大雨導致積水，快淹到...

新北新店央北重劃區尖峰已現塞車夢靨 地方盼建環河高架快速道

新北新店央北重劃區入住人口持續上升，尖峰時期已有壅塞情況，原本短短幾分鐘路程要塞到20分鐘，地方希望能建高架快速道分散車...

北市編列5億元連續預算擴充公共自行車規模 滿足民眾使用需求

社會大眾關切YouBike2.0無車可借無位可還問題未改善，北市交通局表示，已先於今年5月新增1,780車降低周轉率，舒...

大雨狂炸新北！地下道積水封閉 拖板車卡平交道虛驚一場

新北市下午下起大雨，原本要行駛樹林大安路地下道的拖板車，因地下道積水封閉，因此改走鐵路平交道，但因車身過長經過時平交道時...

台65浮洲匝道通車才9天 大雨狂炸「排水不及」淹水

台65線浮洲北上、南下匝道耗資4.2億，上月29日才剛通車，要讓往來樹林和板橋車輛可從新匝道上下，預估尖峰可省10分鐘，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦