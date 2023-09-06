新北新店央北重劃區尖峰已現塞車夢靨 地方盼建環河高架快速道

新北新店央北重劃區入住人口持續上升，尖峰時期已有壅塞情況，原本短短幾分鐘路程要塞到20分鐘，地方希望能建高架快速道分散車流。新北交通局表示，若中央能有相關經費，就能啟動研究評估；立委羅明才說，會向內政部營建署爭取相關經費。

央北重劃區持續發展，移入人口也正增加中，民眾反映，上下班時段已出現塞車，未來隨大量進駐，壅塞恐怕更嚴重。新店區中山里長潘威志指出，現在當地聯外道路僅有兩條，分別是環河路及中央路來往國道或台北。

潘威志說明，央北重劃區在上下班尖峰時期，原本開車一分鐘左右的路段，常因為塞車延長為20分鐘，政府應該想辦法舒緩車流，否則未來再加上十四張農業區、十四張捷運站聯開，將有90公頃左右的住宅區，會有兩萬戶進駐，至少一萬台車，會是交通夢靨，應該再加蓋高架快速道，銜接台北及國道，舒緩當地車流。

羅明才表示，潘威志提出的環河路加蓋快速道路，可以直接從十四張路上高架往北二高交流道去，省去平面塞車的時間，也紓解未來龐大的車潮；相關所需經費，會再向內政部營建署爭取，交通局可做先期規畫。

新北交通局綜合規劃科長吳政諺表示，已了解到民眾的需求，目前主要是經費問題，以及是否會影響水利地、禁限建的技術問題等，研究評估經費所需2500萬，若爭能從中央取到相關經費，就能啟動評估，當然希望可以將當地交通情況評估到最詳細。