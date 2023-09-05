全國「資收大軍計畫」明年終止 北市里長批：環保倒退嚕

行政院環保署2017年起辦理「資收大軍計畫」，編列預算補助各縣市里長，協助清潔隊及社區進行分類工作，明年起計畫終止，引發台北市里長不滿。北市議員應曉薇、徐巧芯偕多位里長開記者會，抗議中央不續辦活動外，也不滿北市環保局跟隨中央腳步，不願給予資收大軍補助，批「環保倒退嚕」。

北市環保局主秘楊維修回應，資收大軍從全額補助到2分之1在到4分之1，最高曾補助1年約1800萬，今年400多萬，於明年終止，環保局配合中央政策，這只是「活動」，其實今年6月就發文給各里長，明年全國都不再推動資收大軍計畫，環保署8月5日也再次發文說明。

楊維修說，里長意見都有聽進去，但環保服務並沒有「倒退嚕」，夜間有188條清運路線、4035個回收點，還有36個收受點，從早上6時到晚上23時都能夠處理，周收5天，包括資源回收、廚餘等，而大型廢棄物、家具可打1999就能免費預約清運，所有服務都沒有停過。

應曉薇表示，環保署政策轉型，明年將停止「資收大軍」補助，台北市環保局卻無配套措施，中央、地方不應沒收里民多年做資源回收的習慣；徐巧芯說，北市府應編列更多預算支持資收，提升環保意識，創造更好的價值，「好的政策不應腰斬，還要繼續做加碼做」

北市中正區螢圃里長陳木松指出，環保署的資收大軍今年就沒編預算，在立委、議員的幫助下，今年才勉強有400萬，但明年就會停止，而目前還少1600萬經費，過去里長們不斷奔走向北市環保局陳情，還在「市長與里長有約」活動中當面向市長蔣萬安開口，卻沒有被重視。

陳木松表示，當初環保署拜託里長們帶頭做資收大軍，等開始有了像樣的模式，整個社會風氣改善很多，更有助於環保教育，假日都會有爸媽、爺爺奶奶帶著小孩一起做，自己把家園打理乾淨，經多次陳情環保局仍不動如山，「過去選舉蔣萬安還來拜託里長說要支持誰，現在上任就不管，環保局更沒有向市府高層溝通協調」

北投區豐年里長周江雪珠說，政府給里長的資源只剩下半年，現在衛生紙、垃圾袋等物品不夠用，也會自掏腰包買，希望地方還是可以給予補助。萬華區和德里長洪天化批評，中央等於在戲弄里長，如果8800億前瞻建設預算少用點，就可以補貼資收大軍了。