全國「資收大軍計畫」明年終止 北市里長批：環保倒退嚕
行政院環保署2017年起辦理「資收大軍計畫」，編列預算補助各縣市里長，協助清潔隊及社區進行分類工作，明年起計畫終止，引發台北市里長不滿。北市議員應曉薇、徐巧芯偕多位里長開記者會，抗議中央不續辦活動外，也不滿北市環保局跟隨中央腳步，不願給予資收大軍補助，批「環保倒退嚕」。
北市環保局主秘楊維修回應，資收大軍從全額補助到2分之1在到4分之1，最高曾補助1年約1800萬，今年400多萬，於明年終止，環保局配合中央政策，這只是「活動」，其實今年6月就發文給各里長，明年全國都不再推動資收大軍計畫，環保署8月5日也再次發文說明。
楊維修說，里長意見都有聽進去，但環保服務並沒有「倒退嚕」，夜間有188條清運路線、4035個回收點，還有36個收受點，從早上6時到晚上23時都能夠處理，周收5天，包括資源回收、廚餘等，而大型廢棄物、家具可打1999就能免費預約清運，所有服務都沒有停過。
應曉薇表示，環保署政策轉型，明年將停止「資收大軍」補助，台北市環保局卻無配套措施，中央、地方不應沒收里民多年做資源回收的習慣；徐巧芯說，北市府應編列更多預算支持資收，提升環保意識，創造更好的價值，「好的政策不應腰斬，還要繼續做加碼做」
北市中正區螢圃里長陳木松指出，環保署的資收大軍今年就沒編預算，在立委、議員的幫助下，今年才勉強有400萬，但明年就會停止，而目前還少1600萬經費，過去里長們不斷奔走向北市環保局陳情，還在「市長與里長有約」活動中當面向市長蔣萬安開口，卻沒有被重視。
陳木松表示，當初環保署拜託里長們帶頭做資收大軍，等開始有了像樣的模式，整個社會風氣改善很多，更有助於環保教育，假日都會有爸媽、爺爺奶奶帶著小孩一起做，自己把家園打理乾淨，經多次陳情環保局仍不動如山，「過去選舉蔣萬安還來拜託里長說要支持誰，現在上任就不管，環保局更沒有向市府高層溝通協調」
北投區豐年里長周江雪珠說，政府給里長的資源只剩下半年，現在衛生紙、垃圾袋等物品不夠用，也會自掏腰包買，希望地方還是可以給予補助。萬華區和德里長洪天化批評，中央等於在戲弄里長，如果8800億前瞻建設預算少用點，就可以補貼資收大軍了。
根據環保署資料，為照護中低收入資收個體戶推動資收關懷計畫，雇用以往街頭常見的資收個體戶，來協助清潔隊及社區進行分類工作，提升資收物分類品質，每月工作25小時為上限，每月最高可領約4,200元；執行2年後，於2019年加碼，改為每月5000元為上限，緩和回收價波動影響；後續，又再增加到府收運、環境改善輔導服務及微型保險等配套措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言