淡水忠寮社區生態廊道多樣性 體驗農村環境永續

新北市淡水區忠寮社區在理事長李鎮榮投入社區發展的十年間，帶領忠寮社區發展生態旅遊並帶動青年回游農村，忠寮社區曾獲台灣農村最高榮譽「金牌農村」優等社區，在社區魚菜共生池旁，更增加了一座忠寮農村生態廊道，包括了水生植物生態池、古厝砌石工法的展示，都能夠大家能體驗農村環境永續。

忠寮社區發展協會理事長李鎮榮表示，這裡原本就有種植許多種的水生植物與作物，包括了茭白筍等等，運用新設計的生態保育池，展現沉水、浮水與挺水植物，讓不同鳥類與昆蟲棲息，創造多樣性生物面向，讓大家在步道上面就可以看到如何將社區農村的水透過植物來轉化成對環境有用處的水源，另外還可以看到社區早期的李氏家族的砌石工法牆。

理事長李鎮榮表示，這些砌石工法牆面，由李璋瑜學承泉洲匠師的工法，包括了人字工法、番仔工法與亂石工法都搬到這一座步道來展示，其中還有魚菜共生所延續的曝氣水牆分解有機質達到水質淨化，以及太陽能發電系統提供步道與園區電力，而這些都是忠寮社區一向為環境永續努力的成果，期盼透過生態園區步道，讓來參訪社區的貴賓都能夠了解認同，一起為環境而努力。