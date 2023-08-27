朱德剛、樊光耀巡演開跑 30年前代表作武墜子風城重現

金鐘影帝樊光耀、喜感天王朱德剛，從事曲藝超過30年，前陣子因疫情演出遭受衝擊，他們也謀求新出路，分別投入教學及蔥油餅副業。如今疫情趨緩，2人也在台北曲藝團成立30周年之際推出「藝潤珠圓」巡演，本周六（9月2日）將於新竹縣文化局演藝廳重現30年前代表作「武墜子」。

曾參演《親愛的，我愛上別了》、《螺絲小姐要出嫁》等電視劇的朱德剛，舉家遷往花蓮，在當地成立說演班培育相聲人才，同時開了間茶館，定點定目演出相聲。無奈2021年因疫情收入銳減，為了撐起生計，於是在花蓮賣起家傳蔥油餅，意外開啟斜槓人生，他打趣說：「人總會找到在夾縫中求生存的」，未來除了兼顧多元發展，也會在後山推廣相聲，讓花、東等偏鄉孩子，有機會認識曲藝文化。

金鐘影帝樊光耀熱愛戲劇工作，演藝重心都放在舞台劇與影視圈，膾炙人口的《一把青》、《戀愛沙塵暴》以及重新開箱的《京戲啟示錄》裡都有他的蹤影，同樣的受疫情影響，演出機會減少，因此轉而將心力投入在培育人才，也深感傳承使命重要性。