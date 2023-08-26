蘇拉將開颱風眼「下周恐3颱共舞」 新北防汽車滅頂重演

中颱蘇拉預計下周三、四朝台灣逼近，有機會達中颱上限，海面上除蘇拉、颱風丹瑞，不排除下周再生成颱風「海葵」，但新北板橋、三峽上周因豪雨淹水，甚至有車輛在華江橋堤外遭滅頂。新北水利局已訂定各項防颱前準備，另高灘處為避免「滅頂」再發生，將研議後續將警示設施移到車道旁更顯眼處，以提升示警效果。

水利局表示，因應蘇拉颱風來襲，已訂定各項防颱前準備，包含水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預布、破堤施工案件檢查、抽水站預抽及提早起抽、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、防汛備料清點等相關防汛整備事項，並請公所針對易淹水地區排水設施進行巡查清淤等，提早應變、充分準備。

水利局表示，上周豪雨在板橋及三峽帶來超過設施保護標準的雨量，相關路面積水案件在降雨過後隔日完成巡檢，並確認排水設施正常；車行地下道部分，皆已確認現有抽水機正常運作，颱風期間將視降雨情形管制，並配合既有車行地下道管制機制，已設置LED警示及警示燈，如積水過高，除了請警消協助道路封閉及警戒，亦備有移動式抽水機因應，隨時可調動至現場協助抽水。