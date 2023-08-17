影／200多隻葉鼻蝠農場嬌客 金山26日千人焢窯烤地瓜

新北市金山因為氣候關係，甘藷產量不錯，金山甘藷季系列活動開跑，26日有千人焢窯，今年區公所與「」生態農場結合，讓民眾除了可以享受親採甘藷樂趣，還可目睹200多隻的「葉鼻蝠」蝙蝠生態，讓遊客驚豔，神秘又有趣。

金山地區擁有火山特殊土質，加上陽明山系水泉灌溉，有種植地瓜的的得天獨厚條件，著名的台農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷，吃起來當香甜可。每年8月初到10月底是甘藷的盛產季，金山區公所配合產季持續辦理的金山甘藷季系列活動。

金山區長劉昌松表示，26日千人焢窯在玉爐路和陽金公路口，下午3點開始，除了有午後場及星光場外，還邀請到許多表演團體及劇團演出，現場也有小農市集、創意DIY甘藷體驗、摸彩抽50吋電視大獎等，建議安排一場北海岸之旅，騎腳踏車、吹海風、烤地瓜美食。

位在金山區五湖里山區的遠足生態農場，在後方一棟老舊建築物裡，屋內天花板掛滿一隻隻蝙蝠，農場主人陳琬婷說，8年前來到農場，意外發現這一處蝙蝠棲息地，決定給於保留。

百大青農陳琬婷投入有機農業，場內種植各式農作物，堅持不使用殺草劑和化學藥劑，農場原生環境相當完整。近來農舍內又聚集200多隻「葉鼻蝠」十分壯觀，農舍仍維持粗胚的樣貌，每年清明後，中南部的葉鼻蝠都會來此棲息並繁衍下一代，成為農場特殊生態景象。

葉鼻蝠是台灣特有種蝙蝠，鼻部外觀像葉子，身長約10公分，展翅長達60至70公分，也是台灣最大型食蟲蝠類。

陳琬婷說，每到傍晚夕陽西下時，農舍內200多隻葉鼻蝠會成群飛出覓食，主要食物為大型的鞘翅目、鱗翅目昆蟲，像金龜子、蟬、蟑螂、天牛、大型蛾等，因此農場內蟲害也特別少，而蝙蝠排泄物也可作為農作物的天然肥料。

這樣的生態環境讓很多遊客都很好奇，不少人專程來看蝙蝠，倒吊著很神秘又有趣。