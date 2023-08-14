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台二線鼻頭到基隆沿線沒人管 垃圾清不完惹民怨

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
東北角風管處對轄外台二線閒置空地闢建為停車空間及綠美化經營工作，退出維護管理，造成環境髒亂不堪，垃圾多清不完，民怨四起，讓地方很無奈。 圖／觀天下有線電視提供
東北角風管處對轄外台二線閒置空地闢建為停車空間及綠美化經營工作，退出維護管理，造成環境髒亂不堪，垃圾多清不完，民怨四起，讓地方很無奈。 圖／觀天下有線電視提供

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處依國家發展重點計畫-觀光客倍增計畫及北部海岸旅遊線計畫，將台二線轄外的閒置空地闢建為停車空間及綠美化經營工作，如今以經費不足為由從鼻頭到基隆交界處，退出維護管理，造成環境髒亂不堪，垃圾多清不完，民怨四起，讓地方很無奈。

東北角風管處表示，轄區外改善地區近20年皆因各權責機關未接管，本處勉為清潔及維護管理，但多年下來經費不足已無法支應管理維護工作，加上各機關所屬用地應返還各機關自行管理維護，故接下來將釐清各權責單位來接管。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，東北角風管處的轄外從鼻頭一直到基隆交界處，當初由風管處建置停車場及周邊綠美化工作，一直以來也是由東北角風管處進行維護管理，但今年初無預警停止任何維護工作，造成環境髒亂，遊客居民都在抱怨。東北角風管處如要將業務返還給原土地所有人，應該先辦理移交在退出維管，而不是先斬後奏造成民怨炸鍋，最後民眾還是會向公部門陳情，無法解決任何問題。

深澳里里長賴孟宏說，今年初開始東北角風管處就以沒有預算為由，連移交工作都沒做，就將台二線沿線約19處的公園綠地和停車空間放著不管，加上缺乏公德心的遊客，導致垃圾堆積造成環境髒亂，也導致民怨四起，這段時間只能靠里辦公處及區公所和清潔隊協助處理，真的很無奈，盼主管機關好好解決，別讓台二線旁的腹地成為垃圾場。

基隆

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