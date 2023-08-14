台二線鼻頭到基隆沿線沒人管 垃圾清不完惹民怨

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處依國家發展重點計畫-觀光客倍增計畫及北部海岸旅遊線計畫，將台二線轄外的閒置空地闢建為停車空間及綠美化經營工作，如今以經費不足為由從鼻頭到基隆交界處，退出維護管理，造成環境髒亂不堪，垃圾多清不完，民怨四起，讓地方很無奈。

東北角風管處表示，轄區外改善地區近20年皆因各權責機關未接管，本處勉為清潔及維護管理，但多年下來經費不足已無法支應管理維護工作，加上各機關所屬用地應返還各機關自行管理維護，故接下來將釐清各權責單位來接管。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，東北角風管處的轄外從鼻頭一直到基隆交界處，當初由風管處建置停車場及周邊綠美化工作，一直以來也是由東北角風管處進行維護管理，但今年初無預警停止任何維護工作，造成環境髒亂，遊客居民都在抱怨。東北角風管處如要將業務返還給原土地所有人，應該先辦理移交在退出維管，而不是先斬後奏造成民怨炸鍋，最後民眾還是會向公部門陳情，無法解決任何問題。

深澳里里長賴孟宏說，今年初開始東北角風管處就以沒有預算為由，連移交工作都沒做，就將台二線沿線約19處的公園綠地和停車空間放著不管，加上缺乏公德心的遊客，導致垃圾堆積造成環境髒亂，也導致民怨四起，這段時間只能靠里辦公處及區公所和清潔隊協助處理，真的很無奈，盼主管機關好好解決，別讓台二線旁的腹地成為垃圾場。