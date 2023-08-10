大稻埕6分鐘煙火湧5.5萬人次 30分鐘散場完畢
相隔2週後，台北大稻埕夏日節煙火秀今晚再度登場，市府統計，加碼至360秒的煙火秀吸引逾5.5萬人次湧入會場，經各局處協力加強疏散工作，順利在30分鐘內解除周邊交通管制。
大稻埕夏日節原預計每週3施放3分鐘煙火秀，但遇到颱風杜蘇芮及卡努接連攪局，7月26日及8月2日場次延後到今天及下週施放，並各加碼至6分鐘。
為確保交通順暢，台北市警察局今天出動約500名警力，從下午3時起派員在周邊道路查報路況、彈性疏導；隨著煙火在晚間8時35分施放，民生西路出現明顯人潮，還有民眾擠不進水門，只能站在馬路上觀賞。
台北市觀傳局表示，今晚是夏日節倒數第3場煙火秀，吸引逾5.5萬人次共襄盛舉，有賴交通局、警察局、消防局、水利處等齊力確保交管及疏散措施，順利在活動結束後30分鐘內解除周邊交通管制。
觀傳局指出，接下來還有16日及20日2場煙火秀蓄勢待發，邀請旅客利用大眾運輸工具前來，或透過「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」YouTube頻道線上欣賞。
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