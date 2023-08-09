新北市民廣場空間改造成性平基地 教室區月底開放

新北近年力推性平，其中市民廣場商店街租約到期，秘書處規畫改造為親師生性平教育基地，得標單位「不小盟」指出，空間將有遊戲場與教室區，八月底就會先開放教室區，並有免費體驗課程，九月底全區開放。

新北市政府今日召開市政會議，新北秘書處以「永續 性平 新北市」為主題做報告，會上除呈現近年在城市外交與國際事務上的努力之外，也強調新北在SDGs及性平上的努力，尤其近年為行政園區灌注永續和性平，將市民廣場商店街店面改造為性平空間。

秘書處行政園區管理科說明，市府近年力推在行政園區周邊打造性平空間，例如性別友善廁所、月經平權宣導及服務等，現在商店街店家剛好租約到期，因此利用該處公開標租，並要求營業項目須包含性平觀念的多元推廣活動，或辦理多元性別友善系列活動，已於去年12月定案重新標租，今年2月核定由社團法人「不會教小孩行動聯盟」得標。

不會教小孩行動聯盟理事長陳儀表示，預計將該區三間店鋪打通，要作為給親子幼兒沉浸式基地「性別不小室」，其中一間會做遊戲場，每個遊戲設施會性平教學，包含精子怎麼遇到卵子等，會安排導覽，讓人透過遊戲去學習性平。

陳儀指出，另一間將作為繪本及教室區，每三個月更新、引進性教育繪本，也會辦常態展，展示月釀碟片等多元生理用品，會定期更換主題。現在預計八月底會先開放教室區，並會有免費體驗課程，九月底全區開放。