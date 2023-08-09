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新北市民廣場空間改造成性平基地 教室區月底開放
新北近年力推性平，其中市民廣場商店街租約到期，秘書處規畫改造為親師生性平教育基地，得標單位「不小盟」指出，空間將有遊戲場與教室區，八月底就會先開放教室區，並有免費體驗課程，九月底全區開放。
新北市政府今日召開市政會議，新北秘書處以「永續 性平 新北市」為主題做報告，會上除呈現近年在城市外交與國際事務上的努力之外，也強調新北在SDGs及性平上的努力，尤其近年為行政園區灌注永續和性平，將市民廣場商店街店面改造為性平空間。
秘書處行政園區管理科說明，市府近年力推在行政園區周邊打造性平空間，例如性別友善廁所、月經平權宣導及服務等，現在商店街店家剛好租約到期，因此利用該處公開標租，並要求營業項目須包含性平觀念的多元推廣活動，或辦理多元性別友善系列活動，已於去年12月定案重新標租，今年2月核定由社團法人「不會教小孩行動聯盟」得標。
不會教小孩行動聯盟理事長陳儀表示，預計將該區三間店鋪打通，要作為給親子幼兒沉浸式基地「性別不小室」，其中一間會做遊戲場，每個遊戲設施會性平教學，包含精子怎麼遇到卵子等，會安排導覽，讓人透過遊戲去學習性平。
陳儀指出，另一間將作為繪本及教室區，每三個月更新、引進性教育繪本，也會辦常態展，展示月釀碟片等多元生理用品，會定期更換主題。現在預計八月底會先開放教室區，並會有免費體驗課程，九月底全區開放。
社會局綜企科長陳佳琪補充，該單位今年與社團法人台灣還我特色公園行動聯盟合作申請新北社會局創新型補助，於該空間陳列免費性平教育書籍、辦理免費之性平教育展覽（如生理用品博物館、月經展）、親子說故事活動、性平繪本推廣活動及性平講座等。
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