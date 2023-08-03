「白飯之亂」餐廳重出江湖 老闆：饕客們再等等

北科大資財系學生7月8日因不滿店家未無限量提供白飯，在Google評論留1星，雙方發生爭執，引發「白飯之亂」，老闆宣布7月16日停業。經過逾半個月，老闆昨深夜在Facebook宣布重出江湖，要饕客們再等等。

老闆昨晚透過「大道創意宴會館」Facebook粉專發文，表示「親愛的朋友們，謝謝大家一直以來的支持與愛護，讓大家久等了，目前配合各機關單位稽查業已陸續改善完成，敬請饕客們再等等」。

有不少網友在下方留言支持，像是「老闆加油」、「有時間會再去捧場」、還有人建議老闆「白飯不要免費供應了啦，目錄上寫金額，大不了用口頭招待的或是結帳不算白飯錢。這樣可以避免有心人士」

濁力臺北科技大學資訊與財經系的學生7月8日不滿熱炒料理店提供的白飯量不夠吃飽，群刷1星負評，鬧上新聞，一度由系主任率隊去店家道歉和解，但雙方互有支持者，資財營後來發布的聲明影片再掀熱議。業者宣布停業，北科資財營粉專遭網友砲轟而關閉，系主任Facebook也刪文。

老闆在7月12日發布停業公告，大道創意宴會館因最近引發的事件造成社會資源的浪費以及事件衍生出的言論造成學生們直接與間接的傷害，在此謹向學生們暨社會大眾致上最深的歉意，為此 大道創意宴會館謹訂於7月16日起無限期暫停營業，待整個事件整理告一段落。