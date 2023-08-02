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板橋黃石市場BOT改建 明年底營運

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市板橋黃石市場改建工程昨天舉辦上梁祈福典禮。記者張曼蘋／攝影
新北市板橋黃石市場改建工程昨天舉辦上梁祈福典禮。記者張曼蘋／攝影

新北市板橋黃石市場改建工程昨舉辦上梁祈福典禮，規畫為地下3層、地上9層的多目標複合大樓，新市場預計明年底營運。新北市市場處表示，1樓規畫為原攤商進駐，有40多攤，市場設計會融入在地特色，包含串連慈惠宮、林家花園等府中雙城美學意象，也會提升設備，包含冷凍攤台、電子支付等。

原黃石市場設立於1970年，為地上2層建物，為改善市場及周邊市容風貌，新北市府引進BOT進行市場改建，民間投入金額4.6億元，興建地下3層、地上9層大樓，接下來會輔導遷移至黃石中繼市場攤商遷回，中繼市場後續用途會再討論。

市場處長李長奎說，2019年起推動公有市場改建改造計畫，至今啟動9座市場新、改建，並完成10座市場改造，黃石市場為首座啟動的改建市場，需要將原先市場打掉重建，預計明年底開幕，黃石市場位於板橋區中心點，也是府中周邊重要的民生採買場所。

BOT

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