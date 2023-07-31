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平溪清除孳生源 有請社區防蚊師帶民眾杜絕登革熱

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區邀請社區防蚊師來為社區居民講課，並帶領民眾共同定期實施孳生源清除工作，以確保「巡倒清刷」基本防疫能量得以落實。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區邀請社區防蚊師來為社區居民講課，並帶領民眾共同定期實施孳生源清除工作，以確保「巡倒清刷」基本防疫能量得以落實。 圖／觀天下有線電視提供

南臺灣登革熱疫情升溫，為避免風雨積水造成蚊蟲孳生，平溪區今(31)日加強清除孳生源，更邀請社區防蚊師來為社區居民講課，向當地居民宣導基本防疫知識及本年度孳生源清除規劃，並帶領民眾共同定期實施孳生源清除工作，以確保「巡倒清刷」基本防疫能量得以落實。

因近日登革熱疫情升溫，為落實防疫工作推動，使居民擁有健康、安全的生活環境，今日平溪區舉行登革熱防疫孳清宣導活動，以平溪里、石底里及嶺腳里等3里聯合宣導活動方式呈現，後續則配合每周四市民清潔日至其餘9里進行孳清實地操作宣導作業，使里民更熟稔登革熱防治的觀念。

平溪區區長李天民表示，民眾應落實每週一日清潔日，做好居家環境巡查，並掌握「巡、倒、清、刷」四大要領清除積水容器與容器減量，徹底杜絕登革熱。

防蚊師林丕焜表示，為了厚植社區鄰里第一線登革熱防治，新北市在105年創辦「社區防蚊師」課程，內容有病媒蚊知識與防治、社區防蚊宣導與巡檢技巧，以及孳生源清除分組實務教學，社區防蚊師可回到所屬社區，向當地居民宣導基本防疫知識及本年度孳生源清除規劃，並帶領民眾共同定期實施孳生源清除工作。

登革熱 平溪 防蚊

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