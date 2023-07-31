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新北歲時祭儀補助 明年以族為單位

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北市連2天在新店區舉辦原住民族文化會議暨領導人與社團幹部增能研習。記者李成蔭／攝影
新北市連2天在新店區舉辦原住民族文化會議暨領導人與社團幹部增能研習。記者李成蔭／攝影

8月1日是原住民族日，新北昨舉行原住民族幹部研習，邀各地頭目及意見領袖出席，說明原民政策，包含今年首度補助返鄉參與歲時祭儀來回交通費。不少頭目指出，歲時祭儀活動補助以行政區為單位讓很多族沒參與感，原民局允諾明年分開列出以族為單位的預算規畫。

新北市連2天在新店區辦原住民族文化會議暨領導人與社團幹部增能研習，廣邀各族群領袖、歷任頭目及各區協進會理事長交流，市府說明原民局推動的政策，並開放提案討論，過程一度為發言時間及內容吵成一團。

歲時祭儀牽動資源分配，成為討論焦點，過去補助活動以行政區為單位辦理，新北阿美族人眾多，部分族人質疑原住民祭典成了阿美族專場活動。山地原住民議員馬見表達不滿，認為原民局應說清楚對各族補助金額，原民局長林瑋茜允諾，113年相關預算會單獨列出以原住民族為主體的各族預算。

新北市副市長陳純敬說，新北第25處原民文健站今年開站，首度開辦「部落廚房」計畫，透過族人自耕蔬菜，料理出風味餐，並由「原味送餐員」提供送餐服務。

阿美族

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