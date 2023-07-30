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飛鳶盃公共事務個案競賽 南大生解決北市聯誼困境獲肯定

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台大、台師大與高師大學生組成的「easy減碳熊蓋讚」摘下金牌獎。圖／國立台北大學公共行政暨政策學系提供
台大、台師大與高師大學生組成的「easy減碳熊蓋讚」摘下金牌獎。圖／國立台北大學公共行政暨政策學系提供

「政府出題，學生解題」，國立台北大學公共行政暨政策學系今年舉辦第2屆飛鳶盃公共事務個案競賽，吸引全國近300名大專院校生組隊，參與公共問題的解決過程。政府棘手問題包含提升青年就業率，就連時下正夯的聯誼活動也入題，台南大學學生為北市提升女性參與單身聯誼活動意願，絞盡腦汁創意提案，最終拿下銀牌獎。

北大公行系主任、競賽召集人胡龍騰表示，不服氣系上學生每年總是跨校系組隊，熱衷參加青發署、全國商學院等單位的個案競賽，卻沒有屬於公共行政與公共事務的個案競賽舞台，也促使他推動飛鳶盃公共事務個案競賽的誕生。

校方攜手新北青年局、中華跨域管理教育基金會主辦賽事，今年邀請悠遊卡公司、新北農業局，以及北市公訓處、民政局、研考會等6個政府機關與公營事業機構出題，包含如何提升如何提升青年就業率、年輕族群於青年活動的參與度、毛孩認養與照顧、悠遊卡碳排節省應用等。

今年參賽人數較上屆踴躍，72支報名隊伍來自全國33所大專院校，296名學生學科領域不只公行、政治、外交，還橫跨傳播、中文、國企、法律、理工等專業。30隊創意提案，通過初賽進入7月20日複賽，當天經激烈競爭再選出10強最終戰，決賽看重方案完整性與可行性，還有出題機關的現場考驗。

金牌獎由台大、台師大與高師大學生組成的「easy減碳熊蓋讚」摘下，銀牌獎為台南大學「王命鴛鴦」，銅牌獎是台大「悠遊探險」，至於人氣獎為東吳大學和成功大學組成的「數位汪汪隊」，評審團特別獎由北市大「愛國西路看門狗」獲得。

台南大學行政管理學系大四黃小閔與3位學妹吳潔琳、高宜榆、林柔㚬組隊，她分享選題北市民政局「如何提升單身聯誼活動的吸引力，提高女性參與意願， 並建立參加者後續互動機制？」是因發現近來台南聯誼活動正夯，提案過程也參考南市經驗、採訪南市民政局、與北市民政局請教等。

她說，比起聯誼活動，年輕族群更會利用App互動交友，因此提案主軸是透過App解決問題，政府可與婚戀App廠商合作，參加者能瀏覽對方照片、基本資料及興趣等，進而互動，之後辦的實際聯誼活動猶如網友見面會。也提及其善用ibon機台簡化報名流程和後續審核機制，創意提案獲民政局肯定有可行性。

黃小閔表示，飛鳶盃是公共事務領域的盛事，直呼沒想過會進入複賽甚至決賽還得獎，畢竟北部學生的實力、動機與自主性都比她們強，所以參賽還是有些畏懼。 

銀牌獎為台南大學4位行政管理學系學生的「王命鴛鴦」獲得。圖／國立台北大學公共行政暨政策學系提供
銀牌獎為台南大學4位行政管理學系學生的「王命鴛鴦」獲得。圖／國立台北大學公共行政暨政策學系提供
國立台北大學公共行政暨政策學系今年舉辦第2屆飛鳶盃公共事務個案競賽，吸引全國近300名大專院校生組隊，參與公共問題的解決過程。圖／國立台北大學公共行政暨政策學系提供
國立台北大學公共行政暨政策學系今年舉辦第2屆飛鳶盃公共事務個案競賽，吸引全國近300名大專院校生組隊，參與公共問題的解決過程。圖／國立台北大學公共行政暨政策學系提供

單身聯誼活動 北市 台南

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