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永平國小停車場工程 明招標
為解決捷運萬大中和樹林線LG05永和永平國小站完工後轉乘停車需求，新北永和區永平國小地下停車場工程預計明天招標，工程總經費15億7000萬元，規畫地下3層，可提供233格汽車位、672格機車位，改善地方停車困境。
新北市交通局長鍾鳴時說，永和區停車位供不應求，捷運永平國小站未來完工後，將有大量轉乘停車需求，因此推動永平國小地下停車場興建工程，希望解決當地停車問題。
交通局停管科長蔡柏坤表示，永平國小地底下原為垃圾掩埋場，環保局在停車場工程啟動前調查地下掩埋物，檢測結果排除有害事業廢棄物，交通局將督導施工廠商去化廢棄物。另，教育局已補助學校全面裝設氣密窗及冷氣機，降低對校園師生及鄰近居民影響。
永和區保安里長許承煬說，地方期待停車場、捷運工程盡快發包，當地停車愈來愈困難，仁愛公園地下停車場車位抽籤，有3、400人落空，日後停車場做好，不只解決停車需求，未來也會在地下1樓設置接送區，提升安全。
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