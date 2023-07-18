柯文哲「嗡嗡包」走入歷史 北市府慶雙十辦野餐市集

距離雙十國慶還有3個月，台北市前市長柯文哲往年製作限量「嗡嗡包」，不少民眾上網登記、排隊瘋搶。而蔣萬安上任後，即將迎來第一個國慶日，雖「嗡嗡包」將走入歷史，但今年國慶內容仍備受矚目，北市民政局長陳永德今透露，今年以野餐、市集為主軸，以活潑的方式慶祝雙十節，不會發放包包。

國民黨籍北市議員應曉薇表示，柯市府的國慶宣導品「嗡嗡包」預算，2015、2016年的分別為50萬與96萬，2017年嗡嗡包與活動預算分開且逐年增加，2022年嗡嗡包預算高達99萬元。

應曉薇說，柯市府嗡嗡包數量不多，卻能每年成為焦點，還變成許多市民的收藏品，現在市長換人做，民眾好奇蔣萬安市長上任的第一年雙十國慶要送「什麼包」？蔣萬安年輕有活力，相信以個人特色再結合城市美學，國慶包應該還是會很受歡迎。

陳永德今早受訪時指出，今年會朝活動升級來規劃，已經籌備一段時間，將以野餐、市集方式來擴大民眾參與，現在還有部分細節要處理，未來每年都會有不同活動，做法也會與以往不同，希望能有多元的改變，以活潑方式、歡欣鼓舞、熱鬧的氣氛來慶祝雙十國慶。

至於會不會有限量紀念品？陳永德坦言，今年不會有國慶包、嗡嗡包，時間上也來不及製作，主要是想要改變做法，未來要以什麼型式進行都可以討論，但今年雙十國慶都已經確定好內容了，「今年可能沒有包包，明年再說啦」

對此，民眾黨籍北市議員陳宥丞表示，現在是蔣市府執政就予以尊重，但不免覺得可惜，「嗡嗡包」是這8年來的傳統，是台北市有擁代表性、紀念性的國慶禮物，不管是城市行銷、未來形象或傳承都有正面意義。

陳宥丞說，難道「熊讚」會因為換市長就不能演出嗎？他認為即使不發「嗡嗡包」，也能發放其他專屬台北市的紀念品，讓市民有期待。

民進黨籍北市議員何孟樺說，蔣市府在這次的國慶不發嗡嗡包，但往後若要發其他禮品，也可以請研考會做民調來了解市民最想要的禮品，同時也要注意取名，絕對不能變成「安安包」，避免重蹈當初春聯的覆轍。