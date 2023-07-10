國定古蹟玩密室逃脫 淡水古蹟博物館創全國先例開放報名

新北市立淡水古蹟博物館說，在國定古蹟滬尾礮台推出軍事主題的「臨危－密室逃脫」遊戲，玩家不僅可在兵房內解謎，還能一探礮台秘密，是全國首創；今天中午起開放報名。

新北市立淡水古蹟博物館發布新聞稿表示，將於7月28日至8月6日推出「臨危－密室逃脫」遊戲，預計今天中午12時於官方網站（www.tshs.ntpc.gov.tw）開放報名，每人新台幣250元，每場次最少4人，最多6人，每逢週五至週日加開2場夜間場次，10天共42場，額滿為止。

淡古館長黃麗鈴表示，籌備數月密室逃脫遊戲，不但是國定古蹟唯一軍事主題式活動，更是開創古蹟新格局，同時也代表淡水古蹟博物館成立滿18週年突破性發展，期望未來持續引領潮流，吸引更多年輕人認識歷史文化與故事。

另外，今年淡古是成立18週年，特別推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，每月推出各種不同型態的體驗活動，讓大眾用不同視角重新認識淡水古蹟，目前除了「臨危－密室逃脫」外，也將陸續推出18「古」怪事特展、Live Podcast、胖卡市集及微型寫生等跨界合作活動。更多詳細內容可追蹤淡古臉書粉專（www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum）或IG帳號（www.instagram.com/tamsuihistoricalmuseum），獲得最新消息。

淡古表示，滬尾礮台是國定古蹟，隱身於烏啾埔山丘上，是清法戰爭過後新建的10座新式礮台之一。礮台不僅占據正對淡水河口的制高位置，四周圍繞的土垣及樹木提供良好掩護，利於防禦。主要區分為土垣、壕溝、營門、子牆、礮座、被覆、甬道及中央兵署等。值得一看的是以玻璃纖維（FRP）打造、以1比1復刻版的阿姆斯脫朗8吋礮，目前擺放在擁有絕佳視野的北砲座上，儲彈孔也復刻多個砲彈，重現當時樣貌。