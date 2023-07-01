汐止瀝青廠空汙惹民怨 網酸「你我的肺過濾廢氣」

汐止附近因有瀝青廠，生產過程中排出廢氣，民眾不滿空汙抱怨「瀝青廠發黑心財，用你我的肺幫外排到環境的瀝青廢氣過濾」。新北市環保局表示，已至工廠採樣檢測，後續檢驗結果若逾排放標準，將依空氣汙染防制法告發並命限期改善。

臉書社團「汐止集團」昨有民眾發文表示，汐止南陽街瀝青廠「又在發黑心財」，「又再用你我的肺幫外排到環境的瀝青廢氣過濾」，指居民都聞到，就環保局聞不到，「天天檢舉，你天天放廢棄(氣)、我也不放棄」。

其他網友則留言表示「把汐止人當濾心(芯)、水太深了處理不了、 常常檢舉都這樣吧，只有他們(環保局)聽不到聞不到」。議員白珮茹則留言表示環保局、環保署應該就這兩天甚至本周就公開說明。議員廖先翔說，向環保局了解，昨日剛好有請委外廠商配合例行性採檢，目前已將收集的氣體送驗。

環保局則說，接獲民眾陳情後於6月30日0時許派員前往稽查，稽查時該區域3家瀝青廠作業中，主要從事瀝青拌合作業，設有排氣系統，廢氣收集至頂樓排放，空汙防制設備運作中，經查現場查核防制設備、操作狀況與比對自動連線資料等，未發現有異常情形。另經分析、比對陳情時段的氣象條件，有風速較弱且慢並無固定風向，擴散不易情形。