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7月起網購包裝減量且禁PVC 北市首波稽查152家大型業者

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
環保署今年初公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，新制7月1日上路，台北市環保局年底前鎖定全市152家大型業者稽查。本報系資料照
環保署今年初公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，新制7月1日上路，台北市環保局年底前鎖定全市152家大型業者稽查。本報系資料照

環保署今年初公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，新制7月1日上路。台北市環保局將啟動出貨統倉現場稽查，第一階段至年底前鎖定北市152家大型業者，凡使用含PVC膠帶或塑膠包材，違者可處1200至6千元罰鍰，網購包裝減量不符規定者可處3萬至15萬元罰鍰。

「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」內容為包裝材質限制、包裝重量限制、減量成效共3部分；所有網際網路零售業的網購包裝材料不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質；紙類包材90%以上需使用回收紙；塑膠包材需摻配25%以上再生料。

另外，資本額5千萬元以上或自有到店取貨據點數達300以上的中型業者，須符合商品重量分級規定；資本額1億5千萬元以上或自有到店取貨據點數達500以上的大型業者，須再符合年度減量目標及成果提報等相關規定。

環保局表示，環保署將分3階段實施此次法令稽查作業，年底前主要對象為大型業者且由環保署主導，各縣市所轄環保局配合，明後年為中型業者、2026年全面性稽查。目前北市大型業者152家、中型業者63家，以及5173家其他網路零售業。

環保署 北市 網購

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