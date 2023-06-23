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里內巷弄違停頻傳盼裝「科技執法」 北市府因這理由再評估

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市科技執法現有34處，今年預計增設4處，因此目前設置仍以重要幹道與違規熱點、事故要點、車站與醫院周邊為主。圖／台北市交通大隊提供
北市科技執法現有34處，今年預計增設4處，因此目前設置仍以重要幹道與違規熱點、事故要點、車站與醫院周邊為主。圖／台北市交通大隊提供

台北市中山區永安里巷弄違停亂象頻傳，里長唐楷瀚向市長蔣萬安陳情，里內補習班、幼兒園等林立，上下班時段常有違停，尤其傍晚返家里民、接送學童車輛、垃圾車停靠與內科車潮分流，導致交通大打結，因此提案「科技執法進入巷弄」。蔣回應，科技執法有其設置標準且所費不貲，市府將再評估，短期以加派警力執法為主。

永安里長唐楷瀚日前在中山區里長座談中，向市長蔣萬安反映，蔣市長常講里長是市政的末梢神經，永安里人口數眾多，補習班林立，加上托育中心、幼兒園、才藝班共30至40家，違規臨停很嚴重，尤其下午4點至8點的下班、下課、垃圾車收運、內科車潮分流時段，狹窄巷弄空間大為縮減，如果再違停就變成單行道。

唐楷瀚說，下班常遇交通困擾，大家難免火氣大，造成塞車、喇叭噪音，甚至口角衝突頻傳，因此建請商討「科技執法進入巷弄」，猶如監視器作為安全防護網，可有效改善行車違停問題，也能降低警力到場處理頻率，提高警力運用的效率與效能。

台北市警局交通大隊指出，北市科技執法現有34處，今年預計增設4處。由於一套路口多功能科技執法設備要價330萬元，因此目前設置仍以重要幹道與違規熱點、事故要點、車站與醫院周邊為主。至於里長反映巷弄一事，已責成中山警分局加強取締。

蔣萬安說，科技執法有一定設置標準條件，所費不貲，市府會再評估；目前警局會加派人力執法，對違規者產生嚇阻效果，但也以不加重警察負擔為前提先勸導，不成再開單；會請交通局交工處到場會勘，還可做哪些規畫。透過多管齊下，就是希望能改善每一次下課時的家長違規停車情形，以保持巷道暢通。

唐楷瀚指出，里內已與交工處多次會勘，取消許多停車格仍緩不濟急。他直言理解家長心態，希望在最近距離接送，讓小朋友安全下課，卻使違停亂象持續。另外，轄區大直派出所只有38位警力，除了違停還要處理車禍，長期而言，提高見警率恐不是解方，科技執法進入巷弄是有其必要性與可行性。

蔣萬安表示，若真的有需要再來評估科技執法的可行性，目前短期內以警力加強執法為主，交工處會勘了解現況，該案會列管3個月，盼能達到成效。

科技執法 違停 蔣萬安

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