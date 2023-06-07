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小巨蛋震動擾鄰 曾下跪陳情里長再提影片盼蔣萬安解方

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
里長說，甚至今年3月草蜢在小巨蛋辦演唱會，也有里民傳Line陳情，表示又再輕微搖晃了。圖／里長提供
里長說，甚至今年3月草蜢在小巨蛋辦演唱會，也有里民傳Line陳情，表示又再輕微搖晃了。圖／里長提供

台北小巨蛋只要辦演唱會周邊住戶就地震，曾在前市長柯文哲任內赴市府下跪陳情的松山區中華里長游吉興，今再向市長蔣萬安陳情，指小巨蛋近期草蜢演唱會，還是讓居民飽受震動之苦，盼小巨蛋停止租用給動感、搖滾演唱會當場地。蔣回應，他先前任立委就曾到里民家感受震動，的確讓住戶老人家很驚恐，會提出更多具體解方，確保居民居住安寧與安全。

蔣萬安今赴松山區公所舉辦里長座談，中華里長游吉興提案「台北小巨蛋理演唱會造成周遭住家長時間震動，影響住宅結構與人身安全，建請北捷停止租用台北小巨 蛋作為演唱會場地」，里長今還在里長座談拿出里民拍下大巨蛋開演唱會，家裏水壺震動影片給蔣萬安看，影片中小朋友還因晃動擔心到睡不著覺。里長說，甚至今年3月草蜢在小巨蛋辦演唱會，也有里民傳Line陳情，表示又再輕微搖晃了。

游吉興說，先前柯文哲任內，他就多次陳情，儘管北捷已下修演唱會分貝規定，從不得超63分貝調降到60分貝，要求二、三樓觀眾不得站立、跺腳，但小巨蛋現在開演唱會，周邊居民還是感受得到地震，里民訴求，公益、靜態的演唱會可以辦，但小巨蛋不要辦動感、搖滾的演唱會，不然很難解決周邊居民的痛苦，若要動感、搖滾的演唱會，可以到北流、大巨蛋辦就好。

蔣萬安表示，小巨蛋所在的松山區，過去就是他擔任立委的選區，小巨蛋震動爭議在他當立委時就非常關心，都有聽到里長、住戶反映，會再提出更多具體解決方案，另一方面，也會要求相關局處，就檔期審查嚴格把關，會確保居民的居住安全、安寧，這非常重要。

由於先前前副市長黃珊珊曾到里長家裡，感受里民的震動痛苦，媒體問蔣，會不會也去里長家裡了解里民感受？蔣萬安說，他之前就有跟里長去實際了解住戶震動情形，也有跟著議員秦慧珠去關心顫動，不是去年、前年，是很久以前就開始關心，的確蠻嚴重，對住戶感受是非常不安全，當下感覺是覺得驚恐，尤其是對老人家，所以絕對有責讓，面對問題解決問題。

台北市長蔣萬安今赴松山區公所舉辦里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今赴松山區公所舉辦里長座談。記者林麗玉／攝影

演唱會 小巨蛋 蔣萬安

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