議員批地表最危險！台南這裡搭公車要跳過車道、分隔島

台南市南區大林路設有「大林國宅」公車站，議員指因道路設計不佳，慢車道太窄，公車不能進去載客，搭車民眾必須跨越慢車道和分隔島，人車爭道，險象環生，批是「地表最危險的地方」，市長黃偉哲允諾，中央正極積改善行人空間，會強力跟中央爭取經費列入最優先改善。

林美燕今天市政總質詢指出，南區大林路分隔島設計不當，公車站牌設在慢車道旁的人行道，但車道原本就窄小，公車無法進去載客，民眾要搭公車還得穿越慢車道，跨越到分隔島，造成人車爭道，可說是「地表最危險的地方」，2年前就會勘卻遲遲未能改善。

交通局公共運輸處長吳俁之指出，該處有台南15號公車經過，設有大林國宅站牌，搭乘人相當多，因有慢快車分隔，公車站設在慢車道的 人行道上，公車是剛好可以駛入，但目前站位易受違停影響公車停靠，曾會勘研議將站牌往體育場方向遷移，但住戶不同意住家前設站牌， 未來會配合工務局道路工程改善，提供友善候車環境。

有關南區大林路道路配置問題，工務局表示，此案已經提營建署爭取經費，以進行道路配置重整，先前有提報營建署爭取經費，包括規畫和工程經費約2000多萬元，但並未通過，還再會爭取；有關目前面臨的機慢車與汽車公車爭道，以及分隔島增設行人庇護島等交通安全問題，也將與交通局協商討論改善方案。

黃偉哲也表示，所需費用對中央不是很大，他會積極來處理，行政院已通過「行人優先交通安全行動綱領」，他到行政院會也會強力跟中央爭取經費改善此路段，並列入優先改善，讓這個路段的車流與交通更安全。