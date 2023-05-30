八里污水廠移交會勘 蔣萬安：新北不派人出席不應該

八里污水廠移交延宕，北市議員許家蓓指出收集系統已是新北在管，算實質移交，要求市長蔣萬安盡快跟新北談，蔣萬安今允諾並說「新北市不派人出席會勘，不應該」。

八里污水廠移交延宕，行政院公共工程委員會日前發函新北市政府，提醒移交接管工作逾4年半，但新北市府卻從未參與共150餘場次八里污水處理廠清點現場會勘，導致移交接管作業未完成，應儘速接管。新北市府表示，有去現場了解狀況，中央應先撥經費完善「收集系統」設備再移交，以保障市民安全。

台北市長蔣萬安今赴市政總質詢，民進黨議員許家蓓問及八里污水廠移交一事，表示收集系統已是新北在管理，就算是實質移交，只是新北不接管，若行政程序未完成，北市還要繼續代管，是消耗北市人力及預算。

許家蓓說，北市衛工處辦了151次「移交清點會勘」，新北1次都沒來，卻又自己辦了「了解會勘」，還要北市的人陪他們去，且新北開會時還說北市辦的會勘都是重複發文，批新北在玩文字遊戲還要嫌北市麻煩。

蔣萬安表示，八里污水廠無論地理位置或是北市僅占處理量能24%，都理應由新北接管較合理，會再請副市長李四川跟新北溝通，雙北務必要好好談這件事，並說「前幾次新北市不派人出席（會勘），不應該」。

許家蓓反駁「是151次，不是前幾次而已」，希望蔣萬安跟新北市長侯友宜好好溝通；蔣萬安允諾會盡快跟新北談、落實移交，並要求新北一定要派人出席，北市會堅持這樣的態度。