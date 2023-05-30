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施政滿意六都墊底 綠議員恭喜蔣萬安：比柯文哲8年高

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢。記者楊正海／攝影

「遠見」今日公布最新5星縣市長滿意度調查，六都中，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕皆上榜；不過台北市長蔣萬安滿意度卻是六都墊底。蔣萬安下午在議會總質詢答詢時，民進黨議員洪健益卻鼓勵蔣萬安、並恭喜他，因為比柯文哲前市長8年任何一年分數都高，他期待蔣萬安可以「好上加好」。

洪健益問蔣萬安對分數平均65.8%滿意嗎？蔣萬安秒答，當然不滿意，還有很大努力空間，市府團隊上任5個多月來都非常努力，但還不夠，也謝謝議員在專案報告中提供很多建議，會加強、加倍努力，不好的地方會改善。

洪健益指出，他要恭喜蔣萬安，65.8%分比柯文哲8年任何一年都高，期待可以好上加好，但六都平均施政滿意太低，遠見雜誌沒有政黨色彩，是針對民眾調查，希望能引以為鑑，因為只有3.5顆星，非常少，新手上任不能苛責，但希望給鼓勵，畢竟是民代出身，希望明年或下一次調查，起碼拿四顆。

蔣萬安回答時稱「我們一起努力」，洪健益聽了反酸，「是你自己、不是我們」；蔣萬安說，他是指市府團隊，會一起努力。

蔣萬安 洪健益 民調

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