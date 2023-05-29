柯文哲花107萬辦雙城論壇成呆帳 議員要蔣市府討債

台北市前市長柯文哲去年不顧議會反對，仍在共機擾台時辦雙城論壇，花了107萬至今無法核銷，成為呆帳。北市議員林延鳳今總質詢要求市長蔣萬安向柯討回費用，並拿「催債聲明」讓蔣簽，還拿了2個柯文哲人型立牌，其中一個貼上蔣的臉，說若不展現決心只會說說，就只是長得帥的柯文哲。蔣萬安笑說「我沒有穿高腰褲啦」，認同柯應尊重去年議會決議。

台北市議會今總質詢，林延鳳表示，柯文哲去年不顧議會決議，仍舉辦雙城論壇，動支市庫107萬，當時柯的夫人陳佩琪在網路上發出存摺照片，聲稱需要可隨時拿走，現在審計部不准核銷，成為台北市呆帳，「你認為柯文哲要不要還、該不該還？」

蔣萬安回應，尊重議會當時做的決議，不准准核銷的部分會持續跟審計部溝通，提出申覆，也會向議會溝通。蔣市府會跟議會溝通，也需要徵得議會同意，議會決定市府都會尊重。

林延鳳說，柯文哲當初沒有尊重議會決定，不分黨派的台北市議員都批評這107萬是柯文哲留下的爛攤子，市府應該要積極處理，現在如果要求柯文哲還錢，那要怎麼還？實際做為是什麼？

蔣萬安說，不只是要徵得議會同意，還要尊重議會決議，因為去年議會有做成決議，同時也會持續瞭解議員意見，同時審計部也有意見，會和對方溝通。

林延鳳接著拿出「債權人催債聲明書」拿給蔣萬安簽，盼蔣能展現向柯文哲催債的決心和態度，當初議會既然有決議不能舉辦，北市府就代表必須要尊重民意，不能藐視議會決定，這是非常不好的示範。

不過蔣萬安並沒有簽名，林延鳳認為，如果不向柯文哲追討107萬元，那就是「柯規蔣隨」，同時拿出2個柯文哲的人型立牌，其中1個還貼上蔣萬安的臉。她說，107萬是年輕朋友不吃不喝2年才能存到的經費，如果只會講講，那蔣萬安只是長得比較帥、比較年輕的柯文哲而已。