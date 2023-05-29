北市議員批回應市政如答錄機 蔣萬安：持續與民溝通

台北市議員陳宥丞指市長蔣萬安上任至今，回應社宅等政策如答錄機，並建議北市第3副市長應考慮具財經等專業女性。蔣萬安說，會用人唯才，並持續與民眾溝通政策。

台北市議會今天下午召開市政總質詢，蔣萬安率台北市政府各局處首長列席備詢。台灣民眾黨市議員陳宥丞質詢，蔣萬安上任至今，但對外聯訪被問及社宅等市政議題，都僅稱「朝這個方向前進」，如同答錄機。

陳宥丞說，北市府政策攸關市民權利，蔣萬安應對外說清楚而不是僅回相同答案：此外，台北市因人口超過250萬，將增第3名副市長，蔣萬安選前提出要讓市府女性閣員達3成，建議應以女性優先，且要了解商業並具備發展觀光思維，因應疫後經濟。

蔣萬安回應，目前北市府女性閣員還未達到選前提出的目標，會持續朝這個方向努力，一定用人唯才，考量具優秀能力且符合市府首長分工的人選。

議員追問外傳人選如台北市議員王欣儀、前副市長李永萍等，及是否會考慮只找國民黨籍；蔣萬安指出，人選超過5人且各背景都有，只要是各界推薦好人才都會思考，不會侷限任何政治或政黨因素，如議員建議，性別專業背景一定是最大選項。

蔣萬安回應關於被稱答錄機時說，相關市政政策都有定目標，如提供5萬戶社會住宅給市民，這部分也是前市長柯文哲提出政策，認同且覺得可延續，會持續想辦法解決。

他說，對相關作法，北市都市發展局都有持續開會，且在4年任期內預定讓社宅完工7600多戶，目前都持續盤點相關政策。

蔣萬安表示，上任至今，推動包含大巨蛋年底啟用、捷運東環段2年內動工、透過多元文化方式提供社宅及基地等政策，後續會持續與市民溝通。

另外，民眾黨議員黃瀞瑩質詢，蔣萬安提出4年任期可動工、開工的社宅戶數，追問動工及時間等細節。蔣萬安僅重申4年內任期會完工7600多戶、開工2800多戶，直到北市都發局長王玉芬從旁協助，蔣才回應有掌握相關地點。