政府圈地不給錢？容積代金收200億 公保地標購竟3成不到

台北市目前私有公共設施保留地面積有793.28公頃，市府於2014年起收取容積代金，並於2019年開始陸續用容積代金基金標購公保地，但2015至2022年容積代金累積收入高達226.9億，依規定僅能用於標購公保地，但支出卻僅用了43.31億元，占比不到3成，遭質疑形同政府強圈地、卻不給錢？北市府回應，今年截至5月中標購金額已支出22.55億元，未來執行狀況會改善。

「公共設施保留地」是指都市計畫規畫將做為道路、綠地、學校、社教及市場用地等機關預定用地，亦即政府應該要徵收，但現仍未取得的土地。北市府2006年公告「北市都市計畫容積移轉審查許可條件」允許建商以送出公保地方式進行容積移轉，亦即「捐地換容積」，2014年改為「捐地換容積」及「繳納容積代金」雙軌制，並於2019年起，使用容積代金基金收入標購公保地。

前北市長柯文哲更直指「捐地換容積」是讓財團「偷走人民的乳酪」，北市府主張應實施全面容積代金制，但即便目前仍維持雙軌制，但議員許家蓓質疑，容積代金基金的運用效率近年差強人意。許質疑，台北市政府每年收取的容積代金基金連年增加，但每年用於標購公保地的支出，卻僅占基金收入比例的3成不到。

甚至1996年時大法官曾要求地方政府應盡快徵收，審計部也質疑北市府2020年總決算審核報告，北市容積代金基金執行率過低，允待檢討提升基金設置效益，議員調閱資料仍發現，2年後的2022年去年執行率仍低，目前基金仍有171.7億餘額。

許家蓓說，私人土地若被畫設為公共設施保留地，將導致使用受限，大法官釋字400號也曾提及，為保障人民財產權，政府應訂定期限徵收，或以他法補償。但目前雖設有容積代金基金專款專用取得公保地，卻成效不佳，且市府以土地公告現值15%至35%收購，也偏離市場行情。

議員質疑，若公保地持續閒置，也會導致土地無法被有效利用，要求市府基於都市規畫及保障民眾財產權的立場，必須更加積極標購公保地，或將評估已無做公共設施需求的公保地解編還地於民，而不是圈地不給錢。

北市都發局回應，基金執行狀況不佳是因有持有年限、及標購金額等規定，但今年工務局已放寬持有年限的規定，並提高標購價格，發發局近期也會通盤檢討公共設施用地，目前預計將解編75公頃的公保地。新工處也表示，工務局今年截至5月24日已支出22.55億元標購公保地，今年將追加20億元，未來執行狀況也會改善，也會持續檢討成效。