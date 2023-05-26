好市多退貨A肝莓遭爆堆戶外飄臭味 北市環局稽查要求改善

好市多進口科克蘭冷凍三種綜合莓果和科克蘭冷凍藍莓，陸續檢出A肝病毒，今傳出內湖店將被退貨的藍莓堆放廠區圍籬內，多日未處理致使異味飄散，附近花市業者深受其害，直呼這藍莓「傷肝還傷肺」。北市環保局表示，該店已與衛生局約定5月31日，安排環保清潔業者到場清運銷毀。

好市多內湖及北投分店的莓類產品下架回收，包含冷凍綜合苺、冷凍藍莓、冷凍草莓。有民眾發現，內湖店把這些藍莓堆在側廠區圍籬內，連日未處理，臭酸味愈發濃烈，鄰近台北內湖花市盆花區還能聞到異味。

台北市環保局稽查大隊第三中隊長徐維廷表示，昨天接獲民眾反映，好市多現場堆置莓果商品有異味，昨天與今天前往稽查，經查藍莓放置新湖三路側廠區圍籬內，周界外未發現食物腐敗異味，該店已與衛生局約定5月31日會安排環保清潔業者到場清運銷毀。

徐維廷說，現場該批藍莓為好市多陸續回收民眾退貨的商品，近日氣溫上升，食物曝曬戶外不妥且腐敗速度會更快，已要求妥善保存該批商品，業者已請公司物流中心調派設備，以免異味溢散，明日再派員稽查，若有味道擴散，將依空氣污染防制法告發。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷指出，內湖店將莓果商品以一般垃圾來處理，業者以租借移動式冷凍設備存放，以便5月31日衛生局到場確認數量，再由環保清潔業者清運銷毀。至於北投店，待銷毀商品直接封起來冷藏，也有與其他商品區分。