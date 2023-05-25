重現勸善歷史文化！明善堂啟動修復預計2025年完工
位於大稻埕迪化街北段的歷史建築明善堂近期開始修復建物，文化局表示，明善堂是以以店屋形式設立的宗教空間，更是大稻埕地區勸善文化蓬勃發展的具體表徵之一，此次修復將在1樓設置展設空間，讓民眾瞭解民間信仰多元特色，預計2025年完工。
明善堂建築創建於清末，2012年5月公告登錄為歷史建築。原先做為店鋪使用，並於日治時期轉變為宗教空間，直至1960年代為止，仍不定期有說書人進行「講古」，信眾後代多稱作「勸善堂」，是大稻埕地區勸善文化蓬勃發展具體表徵之一。
隨著時代變遷，明善堂於1960年代後，勸善活動日漸沉寂，由具教化功能的鸞堂善社轉為單純祭祀的私設廟宇，祭祀的神明含括儒釋道三家，成為具台灣傳統民間信仰兼容並蓄特色之廟宇。
目前明善堂的修復由所有權人自行辦理，依原貌修復建物，經費估計1400多萬，預計於2025年完工，未來1樓將規劃設置文史展示空間，讓民眾了解民間信仰的多元與結合特色，為大稻埕更添風貌。
文化局表示，大稻埕的歷史形象向來以商業、傳統產業為主，庶民精神生活層面也以霞海城隍廟為中心，沒有固定教義或經典的宣講勸善文化則相對式微，明善堂的所留下的歷史痕跡，凸顯了迪化街興盛一時的勸善文化，未來修復完成後，能夠串聯周邊不同歷史建築或宗教活動，豐富庶民社會面貌。
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