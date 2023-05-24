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第三位副市長王欣儀、秦慧珠呼聲高 蔣萬安回應了
台北市總人口數回升到250萬人，台北市長蔣萬安本周一赴議會專案報告，表示規畫5月底發文內政部了解爭取第三副市長後續程序方式，蔣萬安今天被問及，傳出熱門人選有議員王欣儀、秦慧珠，會不會將議會國民黨席次少一席列入評估考量因素？蔣回應，還在整體考量階段，只要確認就會跟外界說明。
蔣萬安今天赴內湖區區里座談，對於台北市第三副市長人選？蔣萬安說，目前對於相關細節及法制面，都會再與內政部溝通，預計五月底發文內政部，相關程序都在進行，至於人選都還在整體評估、考量，只要確定就會跟大家報告。
蔣萬安也說，過去幾年，台北市的人口逐年下滑，從去年開始，他也跟市民承諾，重要任務就是要讓台北市人口提升到250萬人，不斷透過許多政策，包括催生、助養、好住等，吸引更多人才到台北市，包括推出孕婦愛心專車、生育獎勵金提高，社宅幼兒協助方案等，就是希望提升台北市整體競爭力，人事部分，只要確認，就會跟外界說明。
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