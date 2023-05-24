第三位副市長王欣儀、秦慧珠呼聲高 蔣萬安回應了

台北市總人口數回升到250萬人，台北市長蔣萬安本周一赴議會專案報告，表示規畫5月底發文內政部了解爭取第三副市長後續程序方式，蔣萬安今天被問及，傳出熱門人選有議員王欣儀、秦慧珠，會不會將議會國民黨席次少一席列入評估考量因素？蔣回應，還在整體考量階段，只要確認就會跟外界說明。

蔣萬安今天赴內湖區區里座談，對於台北市第三副市長人選？蔣萬安說，目前對於相關細節及法制面，都會再與內政部溝通，預計五月底發文內政部，相關程序都在進行，至於人選都還在整體評估、考量，只要確定就會跟大家報告。