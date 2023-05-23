快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

新北和4國際夥伴簽MOU 讓學生和各國交朋友

中央社／ 新北23日電
新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照片

在新北市長侯友宜見證下，新北市政府教育局和對外關係協會、AIESEC國際經濟商管學生會、淡江大學華語中心、台師大國語教學中心簽訂MOU（備忘錄），讓更多學生和各國交朋友。

新北市政府教育局今天辦理9大國際文教中心聯合開展暨攜手社團法人對外關係協會等4國際夥伴簽訂MOU記者會，現場有來自日、韓的新住民和英、美的國際學生進行多國文化分享。

對外關係協會會長林永樂表示，協會響應新北市對於2030永續發展目標的堅持，與新北市政府的合作，正是公私協力伙伴關係的最佳寫照。

在侯友宜見證下，新北市政府教育局和對外關係協會、AIESEC國際經濟商管學生會、淡江大學華語中心、台師大國語教學中心簽訂MOU。

侯友宜致詞表示，他聽了日本籍志工永冶典子分享的內容才知道，自己也有的日本吉祥物達摩，原來是許願時先幫達摩畫左眼，當願望成真後再畫上右眼，象徵保平安的文化習俗。

侯友宜表示，此次跨界跨域合作邀請駐外經驗豐富的大使及外交人員到各中心分享赴外的生活經驗及國際禮儀與接待家庭文化體驗，讓更多學生認識不同國家的文化與生活，與世界各國交朋友，營造國際化校園。

教育局表示，新北首次攜手4大國際夥伴，打造真人故事館，並預計辦理多國文化主題展、假期育樂營、國際文化派對及走進偏鄉等活動。另新北市與逾150校締結國際姊妹校，讓更多師生認識不同國家的文化特色與生活，營造多元創新的國際化校園。

教育局 侯友宜

延伸閱讀

加強黨內互動 侯友宜5月31日與藍委便當會

台記者遭中打壓無法採訪WHA 侯友宜：台灣要自強

【重磅快評】消失的5趴 侯友宜的三大警訊

民進黨：侯友宜一再閃躲是否支持九二共識 勿問東答西

相關新聞

悠遊付故障1.5小時...民眾卡車站「嗶」不出去 賠償方案出爐

擁有221萬會員的悠遊付今進行資料結構優化，下午2點系統突不順，工程人員索性暫停部分系統運作，導致以悠遊付進入台北捷運的...

悠遊付系統故障超過1小時 221萬用戶無法使用APP交易服務

擁有221萬用戶的悠遊付今天系統故障，民眾反映超過1小時半都還沒修復，悠遊卡粉專也發布訊息，表示因系統維護，無法使用悠遊...

去不了日本看雪牆到板橋道路過乾癮 網笑：真的有像！

有日本阿爾卑斯山之稱的立山黑部，兩旁高達近10公尺的雪牆，是國人旅遊日本嚮往景點之一，而日前有網友因需在家顧小孩無法前往...

每到假日必塞車 三芝民眾關心芝投公路進度

由立委洪孟楷主持的立法院內政委員會辦理『淡海新市鎮特定區暨地方建設』考察行程，來到三芝區的埔坪里活動中心聽取地方意見會議，多數的里長、社區理事長關心芝投公路規劃進度，希望能夠改善三芝每到假日交通壅塞的問題，讓鄉親回家的道路不再遙遠。

頂樓活化成菜園 石門社福大樓種菜給銀髮共餐

石門區社福大樓頂樓在石門里長劉啟祥與農事達人陳國志的巧手改造下，打造成可食地景的小菜園，分為多個區塊，種植多種作物，從葉菜類植物、香草植物、攀藤作物到水生植物都有，將可以做為銀髮DIY香草茶包，以及共餐加菜使用。

立委洪孟楷率內政委員會 考察淡海新市鎮五大發展

新北市淡水區人口每年成長快速，為了地方發展積極爭取建社，立法委員洪孟楷，昨(22)日率立法院內政委員會到淡水市民服務中心大樓，舉辦淡海新市鎮特定區相關建設執行與進度考察，邀集到中央各部會與地方議員共同針對五大議題進行專案報告及座談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦