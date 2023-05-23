新北和4國際夥伴簽MOU 讓學生和各國交朋友

在新北市長侯友宜見證下，新北市政府教育局和對外關係協會、AIESEC國際經濟商管學生會、淡江大學華語中心、台師大國語教學中心簽訂MOU（備忘錄），讓更多學生和各國交朋友。

新北市政府教育局今天辦理9大國際文教中心聯合開展暨攜手社團法人對外關係協會等4國際夥伴簽訂MOU記者會，現場有來自日、韓的新住民和英、美的國際學生進行多國文化分享。

對外關係協會會長林永樂表示，協會響應新北市對於2030永續發展目標的堅持，與新北市政府的合作，正是公私協力伙伴關係的最佳寫照。

在侯友宜見證下，新北市政府教育局和對外關係協會、AIESEC國際經濟商管學生會、淡江大學華語中心、台師大國語教學中心簽訂MOU。

侯友宜致詞表示，他聽了日本籍志工永冶典子分享的內容才知道，自己也有的日本吉祥物達摩，原來是許願時先幫達摩畫左眼，當願望成真後再畫上右眼，象徵保平安的文化習俗。

侯友宜表示，此次跨界跨域合作邀請駐外經驗豐富的大使及外交人員到各中心分享赴外的生活經驗及國際禮儀與接待家庭文化體驗，讓更多學生認識不同國家的文化與生活，與世界各國交朋友，營造國際化校園。

教育局表示，新北首次攜手4大國際夥伴，打造真人故事館，並預計辦理多國文化主題展、假期育樂營、國際文化派對及走進偏鄉等活動。另新北市與逾150校締結國際姊妹校，讓更多師生認識不同國家的文化特色與生活，營造多元創新的國際化校園。