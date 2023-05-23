去不了日本看雪牆到板橋道路過乾癮 網笑：真的有像！

有日本阿爾卑斯山之稱的立山黑部，兩旁高達近10公尺的雪牆，是國人旅遊日本嚮往景點之一，而日前有網友因需在家顧小孩無法前往參加員工旅遊參觀雪牆，因此跑到板橋一處新闢道路拍照表示「要顧小孩無緣同行，在家附近打卡過乾癮」，畫面貼網網友紛笑稱「懂玩、真的有像！」而照片地點就是新北板橋浮洲橋下橋改道動線，為去年3月完工通車。

日本立山黑部每到四月，最著名的觀光原因為馬路兩旁聳立高達約10公尺的積雪，壯觀畫面吸引國際觀光客前往一探究竟，而日前有網友公司旅遊前往立山黑部，但因需在家顧小孩無法同行，因此在板橋浮洲橋下橋市區道路板城路拍照，該新闢道路同樣兩旁聳立著清水模擋土牆，畫面與日本的雪牆相似，網友笑稱「大雪壁欸、每次騎也有感覺、異曲同工之妙、真的有像！」