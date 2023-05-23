快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

去不了日本看雪牆到板橋道路過乾癮 網笑：真的有像！

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市新工處施作浮洲橋下橋市區道路動線優化工程，高聳牆壁貌似日本立山黑部雪牆。本報資料照片
新北市新工處施作浮洲橋下橋市區道路動線優化工程，高聳牆壁貌似日本立山黑部雪牆。本報資料照片

日本阿爾卑斯山之稱的立山黑部，兩旁高達近10公尺的雪牆，是國人旅遊日本嚮往景點之一，而日前有網友因需在家顧小孩無法前往參加員工旅遊參觀雪牆，因此跑到板橋一處新闢道路拍照表示「要顧小孩無緣同行，在家附近打卡過乾癮」，畫面貼網網友紛笑稱「懂玩、真的有像！」而照片地點就是新北板橋浮洲橋下橋改道動線，為去年3月完工通車。

日本立山黑部每到四月，最著名的觀光原因為馬路兩旁聳立高達約10公尺的積雪，壯觀畫面吸引國際觀光客前往一探究竟，而日前有網友公司旅遊前往立山黑部，但因需在家顧小孩無法同行，因此在板橋浮洲橋下橋市區道路板城路拍照，該新闢道路同樣兩旁聳立著清水模擋土牆，畫面與日本的雪牆相似，網友笑稱「大雪壁欸、每次騎也有感覺、異曲同工之妙、真的有像！」

而這條民眾較不熟悉的道路，為去年3月新北市新工處為配合台65線浮洲匝道工程而進行浮洲橋下橋市區道路優化改善工程，第一階段改道於去年3月26日起實施，環河路、浮洲橋往板城路等車流，改走板城路新設匝道銜接新興橋、四川路及板城路右岸，可紓解浮洲橋往板橋市區車流。

日本立山黑部雪牆，每年4月份開山吸引民眾旅遊。五福旅遊／提供
日本立山黑部雪牆，每年4月份開山吸引民眾旅遊。五福旅遊／提供

日本

延伸閱讀

日本防衛白皮書草案：片面改變現狀壓力升高

日本宣布 參選2032年聯合國安理會非常任理事國

日本將管制銷陸晶片設備 大陸業者害怕比美國更嚴格

加薪趕不上通膨 日本上年度實質薪資創八年最大減幅

相關新聞

悠遊付故障1.5小時...民眾卡車站「嗶」不出去 賠償方案出爐

擁有221萬會員的悠遊付今進行資料結構優化，下午2點系統突不順，工程人員索性暫停部分系統運作，導致以悠遊付進入台北捷運的...

悠遊付系統故障超過1小時 221萬用戶無法使用APP交易服務

擁有221萬用戶的悠遊付今天系統故障，民眾反映超過1小時半都還沒修復，悠遊卡粉專也發布訊息，表示因系統維護，無法使用悠遊...

去不了日本看雪牆到板橋道路過乾癮 網笑：真的有像！

有日本阿爾卑斯山之稱的立山黑部，兩旁高達近10公尺的雪牆，是國人旅遊日本嚮往景點之一，而日前有網友因需在家顧小孩無法前往...

每到假日必塞車 三芝民眾關心芝投公路進度

由立委洪孟楷主持的立法院內政委員會辦理『淡海新市鎮特定區暨地方建設』考察行程，來到三芝區的埔坪里活動中心聽取地方意見會議，多數的里長、社區理事長關心芝投公路規劃進度，希望能夠改善三芝每到假日交通壅塞的問題，讓鄉親回家的道路不再遙遠。

頂樓活化成菜園 石門社福大樓種菜給銀髮共餐

石門區社福大樓頂樓在石門里長劉啟祥與農事達人陳國志的巧手改造下，打造成可食地景的小菜園，分為多個區塊，種植多種作物，從葉菜類植物、香草植物、攀藤作物到水生植物都有，將可以做為銀髮DIY香草茶包，以及共餐加菜使用。

立委洪孟楷率內政委員會 考察淡海新市鎮五大發展

新北市淡水區人口每年成長快速，為了地方發展積極爭取建社，立法委員洪孟楷，昨(22)日率立法院內政委員會到淡水市民服務中心大樓，舉辦淡海新市鎮特定區相關建設執行與進度考察，邀集到中央各部會與地方議員共同針對五大議題進行專案報告及座談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦