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商業宅業界公開秘密？ 中市府：二次施工最高罰60萬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員聯合質詢，要求台中市政府嚴格取締商業宅。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員聯合質詢，要求台中市政府嚴格取締商業宅。記者陳秋雲/攝影

興富發台中工地造成吊臂墜落引發中捷意外，發生問題的建案3至11樓是商業宅，民進黨議員聯合質詢，指台北大直大彎北段商業宅就地合法爭議不斷，她要求都發局務必嚴加把關。

都發局長李正偉，每個月約有10幾件檢舉案，建商若涉及廣告不實、契約登載不實等問題，可依相關法令裁罰。上周地政局和消保官都已展開行動，他呼籲買「文心愛悅」辦公室當住宅使用的民眾，一定要跟業者確認清楚，請求相關賠償。

民進黨議員張芬郁說，文心愛悅569戶總銷售額67億在2020年完銷，其中30%須做為商業使用，包括1至2樓是店舖，3樓至11樓是商用辦公室，但檢視銷售廣告和目前樓面配置，3樓至31樓格局全相同，銷售廣告未特別說明低樓層是商業宅。

蕭隆澤質詢都發局，台中可能另存在商業宅和工業宅衍生糾紛，她以台北大直大彎北段商業宅就地合法爭議為例，要求都發局主動出擊，清查台中有多少商業宅或工業宅？

議員陳雅惠說，釀中捷事故的興富發文心愛悅建案，建商若假藉販售住宅名義，實際卻是銷售商業空間，已涉及廣告不實，「掛羊頭賣狗肉」，市府必須依法查處。

都發局指出，改建變更使用都發生在核發使用執照後的二次施工，若接獲檢舉會處以6萬至30萬罰鍰，希望透過這次事件，消費大眾購買房產時，務必查明使用目的，開發建商也應誠實廣告。

地政局表示，興富發「文心愛悦」建案是2021年7月1日平均地權條例修法前已銷售的案件，業者表示該建案2020年完銷。經查該建案預售屋契約條文，有部分違反預售屋買賣定型化契約，包括交屋保留款低於房地總價5%、保固期間未從交屋日起算等。

市府已要求業者限期15日內改正，屆期未改正，將依消費者保護法裁罰業者3萬元至30萬元罰鍰。

台中市議員張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、陳淑華、謝家宜，陳俞融聯合質詢。

廣告不實 議員 陳雅惠

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