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520表愛意走訪北投大稻埕 北市56家旅宿推平日最低32折

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
陽明山國家公園內有溫泉夢幻地景「硫磺谷」。記本報系資料照。
陽明山國家公園內有溫泉夢幻地景「硫磺谷」。記本報系資料照。

今天5月20日諧音我愛你，台北市觀傳局推薦跟著「台北畫刊」走訪北投、大稻埕小旅行，北市56家旅宿業者也推出旅宿平日優惠專案，最低32折，不只讓民眾享有優惠住宿價，也希望緩解平、假日供需不平衡，達到「分流」效果。

觀傳局表示，疫情解封，觀光產業正快速復甦、住房需求提高，但原物料及基本工資上漲，讓國旅住宿價格創近年新高。因此鼓勵北市旅宿業者提供平日住宿優惠方案，讓民眾於非假日出遊，花小錢、享受高CP值旅館服務，盼達「分流」效果，緩解平、假日供需不平衡。

5月20日到來，北市已有56家旅宿業者響應平日優惠專案，包含台北寒舍艾美酒店、台北萬豪酒店、台北美福大飯店等星級觀光旅館等；亞都麗緻大飯店祭出卓越客房平日32折，台北老爺大酒店及香城飯店企業集團則推住房升等。詳情可至台灣旅宿網「優宿專區」查詢（https://reurl.cc/1er62X）。

觀傳局說，5月20日是許多情侶浪漫約會、表達愛意日子，推薦跟著5月號「台北畫刊」一訪北投風情，搭捷運至新北投站，泡湯放鬆身心，當地也保留完整溫泉文化與產業發展軌跡，如全台唯一溫泉軍醫眷村「北投中心新村」、日式風情「天狗庵史蹟公園」等，而陽明山國家公園內有溫泉夢幻地景「硫磺谷」。

此外，觀傳局推薦還可搭乘捷運至北門站，漫步充滿歷史故事的迪化街，包含百年街屋「屈臣氏大藥房」，巴洛克風外觀氣派華美，「大稻埕遊客中心」則有免費旗袍、中山裝換裝體驗，傍晚可在大稻埕碼頭欣賞夕陽、大啖貨櫃市集的異國美食，也能搭乘北市「藍色水路」悠遊淡水河。更多旅遊資訊可至「台北旅遊網」的台北畫刊專區查詢。

來大稻埕碼頭欣賞夕陽、大啖貨櫃市集的美食。圖／北市觀傳局提供
來大稻埕碼頭欣賞夕陽、大啖貨櫃市集的美食。圖／北市觀傳局提供
狗庵史蹟公園內有豐富史料、圖片，記錄日本時期北投溫泉的風光歲月。圖／觀傳局提供
狗庵史蹟公園內有豐富史料、圖片，記錄日本時期北投溫泉的風光歲月。圖／觀傳局提供

北市 觀傳局 北投

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