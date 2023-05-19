八里污水廠移交 新北：中央應先撥經費完善系統

八里污水廠移交延宕，中央指新北從未參與現場會勘，勿以需中央補助改善經費為由拖延接管；新北市府說，有另去現場了解狀況，中央應先撥經費完善「收集系統」設備再移交，以保障市民安全。

八里污水廠移交延宕，行政院公共工程委員會昨天發函新北市政府，提醒移交接管工作已逾4年半，但新北市府卻從未參與共151場次八里污水處理廠清點現場會勘，導致移交接管作業仍未完成，應儘速接管。

工程會說，新北市府先後對八里污水廠提出移交接管人力、系統更新改善補助經費等問題，但行政院109年就同意增加新北市府編制員額38人，人力問題早就解決，至於經費問題須提報後循既有共管機制分攤經費辦理，或是依規定提改善計畫，經淡管會確認後送內政部審查辦理補助。

營建署日前也說，歷年已補助新北市超過500億元，八里廠不管是地理位置或處理水量，都以新北市為主，請新北市府勿將改善經費需中央補助為藉口，拖延接管。

民進黨新北市議員鄭宇恩也質疑，4月八里污水處理廠的廠商堆積至少200包淤泥，已有近1個月的時間，近日也不斷有民眾陳情聞到惡臭，「請問水利局的同仁聞不到嗎」。

新北市府水利局今天說，八里污水廠自民國86年中央建設後委託台北市政府代管迄今，台北市府106年函報行政院同意改請新北市接管時，系統及設備已建置超過26年，因此新北市府提出可行改善計畫，爭取中央補助，以保障市民安全與權益。

新北市府水利局說，因八里污水處理廠上游還有污水抽水站、管線等「收集系統」設施，為了確保系統安全穩定，新北市府一開始就主張應先交接「收集系統」再移交「八里污水處理廠」。

水利局表示，儘管目前收集系統尚未完成交接，但新北已實質接管收集系統運作事宜，因此非常了解系統運行的潛在風險，才希望先中央先撥約32.8億元經費，改善可能因老舊造成危險的設備，維護市民安全。

水利局說，已依中央指示提出經費需求，但未獲中央回覆同意。

對於遭指未出席會勘，新北水利局長宋德仁表示，新北市府一開始就主張應先交接「收集系統」再移交「八里污水處理廠」，但台北市府卻未依共識，一再行文辦理八里廠移交會勘，因尚未進入實質移交程序，新北也無法進行交接，每次都有行文表達新北市府立場。

不過，宋德仁說，營建署長有在109年12月召開協調會議，請新北市先派員至八里廠了解設備操作情形，新北市府也從110年1月起，每週另派員至現場，至今年4月已派員了解共130次，以加速後續交接事項進行。

宋德仁強調，八里污水處理廠交接應以民眾生命財產安全為首要課題，新北堅持應要有完善系統的健全度及穩定性，並以審慎、務實、有條件、有步驟地依程序交接，同時持續監督及協助台北市府依權責做好八里廠營運管理工作。