500天的真情陪伴 怯懦小黑轉性開朗獲收養
新北市板橋動物之家假日有許多志工，幫忙動物之家毛寶貝們餵食、刷毛、散步。動物之家一隻小黑名「可羅」，在動物之家500多天日子裡，志工協助社會化並帶回家適應居家環境，情緒從怯懦轉性成開朗，成功找到好心人認養。
譚小胖是板橋動物之家資深志工，8年志工經驗讓他對狗習性瞭若指掌。小胖一天一如往常在籠舍引導新進志工溜狗散步，忽然注意到蜷縮在角落的黑色米克斯狗狗可羅，看著牠可愛又無辜模樣下定決心要幫助牠。
可羅生性非常害羞，起初連出籠都不願意，小胖付出耐心一步步引導，從初期籠內陪伴到漸漸可以出籠散步；從無法輕易接近到可以再次信任人類，甚至跟人討摸摸，情緒逐漸開朗；這500多天的用心及努力，一點一滴在可羅身上逐漸產生變化。
今年9月開始，可羅跟人的互動逐漸穩定，小胖便跟動保處獸醫師林蔡祿討論可羅的代養，這樣除了可以減輕收容所的壓力並讓可羅進一步適應家庭生活，也能記錄可羅在家吠叫、上廁所及飲食等真實情況，以提供未來飼主最真實的情況。
之後有對夫妻看上了可羅的穩定跟可愛，在小胖的協助下，每周花時間跟可羅互動，最後在一切都準備就緒後認養可羅。認養人洪小姐表示，自己平時在家上班，是一位職業網路插畫家，可羅平時在家安靜且穩定，很適合陪伴自己在家的創作時光，很感謝小胖跟動保處讓他有這樣的緣分可以認養可羅。
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