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國中學務主任稱為公平 竟要求代理師拿鐘點費分同事

聯合報 / 記者江婉儀李定宇／新北即時報導
新北板橋江翠國中的古姓學務主任，被爆料要求一位體育代理老師將超時鐘點費28000元拿出來，分給另外兩位體育代理老師。圖／翻攝學校官網
新北板橋江翠國中的古姓學務主任，被爆料要求一位體育代理老師將超時鐘點費28000元拿出來，分給另外兩位體育代理老師。圖／翻攝學校官網

新北板橋江翠國中的古姓學務主任，被爆料要求一位體育代理老師將超時鐘點費28000元拿出來，分給另外兩位體育代理老師，江翠國中則發聲明表示，此事為主任求好心切，事後才知作法不符規定，新北市教育局表示，已要求學校調查釐清，依據「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」進行審議，而古姓主任今天則向學校請假，未到校上班。

據了解，古姓主任對林姓女老師表示，她與其他老師都是代理身分，但林老師沒有行政工作也有領取超時鐘點費，便要求在期末時將超時鐘點費14000元拿出來，要把這筆錢分給另外兩位體育代理老師。

林姓女老師即便知道此舉不合理，但因不知該如何拒絕，也怕影響日後辦公室相處關係，在109年度的兩個學期，總計將28000元都匯款給古姓主任，但另外兩名代課老師則澄清，這筆錢都已經退還給林老師，他們絕對不會收下。

江翠國中則發出三點聲明表示，因古姓學務主任去年剛就主任行政職，為求好心切於學務處內做出人力調整，用自己的方式在經費上做出調整，事後才知作法不符規定，強調此為單一事件。

另外，經費最後皆回到代理老師本人，強調無主任中飽私囊的問題。而學校在事件爆發後已完成調查並呈報教育局，將按規定處理。學務主任今天則向學校請假，未到校上班。

教育局表示，經查該校主任確實有請教師提供超鐘點費用一事，並已返還，主任並表達針對其不妥適的行為深感抱歉。教育局已責成江翠國中針對本案立即調查釐清，並依調查結果移請教師成績考核會，依據「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」進行審議，亦嚴正要求該校應針對教師權利給予教師應有的保障。

教育局 體育

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