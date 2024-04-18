廢死論戰／被害家屬：死刑是加害者應負的責任

華山分屍案死者父親痛批政府用司法手段刻意操作廢死。圖／聯合報系資料照片 死刑能否告慰受傷的心靈或伸張正義，被害人家屬最有感，對大法官開啟死刑爭辯，華山分屍案高姓死者的父親質疑，「誰在乎被害人的人權？」十年前一名師鐸獎女師遭殘忍殺害，凶手劉志明五度判死仍未定讞，女教師丈夫說，死刑不該廢，「是加害者應負的責任」。

華山分屍案發生至今六年，但時間未沖淡悲傷，高父仍常想起女兒，「悲痛跟隨一輩子」，女兒被殘忍地奪走生命，他一輩子不可能走出來，他說「相信每位受害者家屬都是同樣的心情」。

高父案發後一直希望凶嫌陳伯謙能判死刑，但最高法院二○二二年判陳無期徒刑定讞；高父認為對被害者家屬而言，死刑是正義的伸張，但政府早已實質廢死，把人命當兒戲，玩弄被害者家屬。

高父指出，八成台灣民眾支持死刑，但政府蠻幹無理，無論凶手多罪惡滿盈也不判死，找盡各種理由幫忙脫罪，湯景華、李國輝分別放火燒死六人、九人不會判死，假釋犯再殺人也不判死，政府用司法手段刻意操作廢死。

高父感嘆，「講再多也沒有用」，死刑不是政治議題，攸關社會大眾安全與福祉，不能只當選舉時炒作的題材，也不是作秀工具。

殺害女教師的劉志明案在法院審了近十年，每次開庭女教師的丈夫都會到場，他形容每次與劉面對面就是一次凌遲，包含更四審的鑑定已經走了三次，「難道司法對於加害者就這麼寬容？」

他說，親人遭殘忍殺害的痛很難形容，希望一切只是夢境，若大法官要展開生死辯，也應聽聽被害者家人的意見，而非幾名學者搖旗吶喊，就忽視他們的聲音。

對他而言，死刑並不是為了報復對方，而是讓加害者負起責任，也讓社會警惕不犯罪，若為廢死而釋憲，大可不必。

大法官邀請犯罪被害人保護協會出庭，犯保協會提交的意見書主張，憲法保障的基本權非毫無限制，國家透過嚴格及合理刑事程序宣判死刑並無違憲；死刑屬立法形成自由層次，廢死須有社會共識。