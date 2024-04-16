快訊

影響3762戶！桃園青埔突停電2個半小時住戶喊「好熱」 台電解釋原因

指大姑夫杜秉澄家暴 徐巧芯驚揭語音對話：他還揚言「要殺我們全家」

濃煙竄出！高雄必比登名店「昭明腳庫飯」火警 老闆受困3樓獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法官之死 司改會籲司法院、法務部詳查檢討事件原因

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

士林地方法院刑事庭李姓法官12日凌晨從宿舍墜樓，各界愕然，民間司法改革基金會今呼籲，司法院與法務部應正視司法負擔過重問題，詳查事件原因。

針對法官墜樓一事，司改會今提出兩點呼籲：首先，司法院及法務部應正視司法負擔過重問題，盡速提出減輕法官、檢察官工作負擔的具體措施及其短、中、長期規劃；再者，士林地方法院近期事件不斷，對於李姓法官離世的不幸事件，除了目前所關注司法過重的問題外，仍應詳細調查原因、切實檢討。

司改會表示，有法官反映，近年案量不斷增加、程序要求也愈趨繁雜，部分法院通譯人員遇缺不補的政策或人力嚴重不足，法官助理在開庭時身兼通譯，總體而言，愈是認真的法官，面對案件暴增，愈是難以承受。

司改會提出民間版「減輕司法負擔」的草案條文，建議包括：第一，程序上簡化判決書類，減輕法官工作負荷、就無涉公益的微罪偵辦，增加檢察官的裁量空間；第二，使每位法官至少都能配置一名法官助理，賦予法官助理能在法官的監督下草擬判決，實質簡化法官工作量；第三，司法院應定期評估組織員額的合理性並適當調整，透過具體的作法強化事實審的第一審，以減少上訴，讓上級審的負擔下降而能充實第一審的人力，達到司法與人民雙贏的效果。

司改會呼籲，司法院、法務部應從減輕不合理負擔、簡化程序等角度，傾聽基層聲音，積極檢討，人力充足絕非減輕司法官工作負擔的唯一手段，若無法改善不合理、欠缺效率的工作方式，法官、檢察官辦案壓力鉅大，難以獲致成就感時，即便增加人力，也難以留住人才。

民間司法改革基金會今呼籲，司法院與法務部應正視司法負擔過重問題，詳查事件原因。圖／民間司法改革基金會提供
民間司法改革基金會今呼籲，司法院與法務部應正視司法負擔過重問題，詳查事件原因。圖／民間司法改革基金會提供

人力 司法院

延伸閱讀

法官之死引眾怒 藍黨團轟許宗力如晉惠帝 司法有三害

法官之死...司法院擬放寬管考 職務評定不以未結案數當考核唯一標準

法官之死引爆怒火！許宗力稱重視負擔 法官秀數據打臉：請「周處除三害」

法官墜樓凸顯嚴重過勞 許宇甄：未來要找懂的人改革

相關新聞

偷吃被抓姦竟壓住妻子要小三快跑 元配暴瘦30公斤怒告

新竹某科技公司范姓女子偷吃徐姓有婦之夫，兩人一起在竹北用餐被元配林女撞見，還被抓姦在新竹市某宅幽會。徐男為保護小三，竟將...

法官之死 司改會籲司法院、法務部詳查檢討事件原因

士林地方法院刑事庭李姓法官12日凌晨從宿舍墜樓，各界愕然，民間司法改革基金會今呼籲，司法院與法務部應正視司法負擔過重問題...

雲林破獲電信詐騙集團 意外發現NCC前委員疑當集團門神

雲林地檢署上月間破獲以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡的詐騙案，全案共22人被以詐欺和洗錢罪起訴，檢察官深...

新北巿重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」 攤商及肉品業者3人判刑

新北市蘆洲區大台北果菜市場「重寧海鮮號」女老闆楊雅珍，涉嫌與上游肉品供應商南台國際企業社經營者陳漋毅、周伯仲「掛羊頭賣豬...

高雄「發哥」誆騙投資吸金逾8億元 法官這原因重判14年

綽號「發哥」陳超羣自2012年間起，在高雄設辦公室，自稱其在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資者每月可...

婦聯會附隨組織案延宕6年沒進度？北高行發聲明澄清

中華民國婦女聯合會2018年被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，而提行政訴訟，案件仍在台北高等行政法院審理中。媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。