法官之死 司改會籲司法院、法務部詳查檢討事件原因

士林地方法院刑事庭李姓法官12日凌晨從宿舍墜樓，各界愕然，民間司法改革基金會今呼籲，司法院與法務部應正視司法負擔過重問題，詳查事件原因。

針對法官墜樓一事，司改會今提出兩點呼籲：首先，司法院及法務部應正視司法負擔過重問題，盡速提出減輕法官、檢察官工作負擔的具體措施及其短、中、長期規劃；再者，士林地方法院近期事件不斷，對於李姓法官離世的不幸事件，除了目前所關注司法過重的問題外，仍應詳細調查原因、切實檢討。

司改會表示，有法官反映，近年案量不斷增加、程序要求也愈趨繁雜，部分法院通譯人員遇缺不補的政策或人力嚴重不足，法官助理在開庭時身兼通譯，總體而言，愈是認真的法官，面對案件暴增，愈是難以承受。

司改會提出民間版「減輕司法負擔」的草案條文，建議包括：第一，程序上簡化判決書類，減輕法官工作負荷、就無涉公益的微罪偵辦，增加檢察官的裁量空間；第二，使每位法官至少都能配置一名法官助理，賦予法官助理能在法官的監督下草擬判決，實質簡化法官工作量；第三，司法院應定期評估組織員額的合理性並適當調整，透過具體的作法強化事實審的第一審，以減少上訴，讓上級審的負擔下降而能充實第一審的人力，達到司法與人民雙贏的效果。