影／來這招！新北騎士飄酒味 竟當警面大口喝啤酒...下場一樣慘
新北市鄢姓男子日前騎車行經土城區金城路因轉彎未開啟方向燈，員警攔下盤查聞到他身上飄出酒味，竟當警察面前大口喝啤酒，被依拒測依法送辦。
新北市土城警分局清水派出所員警鄧進賢本月23日晚上8時許，巡邏行經城區金城路三段與延吉街口，見前方鄢姓男子（43歲）騎機車轉彎時未開啟方向燈，盤查時發現鄢男身上散發濃濃酒味，他先辯稱「我只有喝一杯藥酒。」見員警欲對其實施酒精測試，鄢男趁機從機車車廂內取出一瓶啤酒，當場開啟飲用，企圖干擾員警實施酒精測試合法性。
鄧員見狀當場告知此行為已符道路交通管理處罰條例第35條，視同拒絕酒測規定，除當場製單告發拒測罰單，可處18萬元罰鍰外，還當場扣牌及移置保管車輛，讓有意耍小聰明的鄢男當場傻眼。
土城警分局指出，道路交通管理處罰條例已於2022年1月28日修正公布第35條第4項第3款「增加駕駛人於接受酒測或毒測前，喝酒或吸毒」處罰18萬元，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照，並經行政院以命令定自2022年3月31日施行。經統計今年1月至3月26日，土城警方取締違規酒駕案件達75件，警方將持續針對轄區內易發生酒駕路段、易飲酒場所等地點，不分平假日及時段，加強違規酒駕執法作為，展現警方打擊酒駕決心，以維用路人的交通安全落實，同時呼籲喝酒不開車、酒後開車找代駕或指定無飲酒同伴駕駛，才是避免觸法不二法門。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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