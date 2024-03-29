寶林食物中毒死者都有米酵菌酸？ 王必勝曝進度及檢驗方向

「寶林茶室信義A13」食安疑雲擴大，迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治；第一名死者檢體中已經採樣出「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid），外傳第二名死者同樣被檢出。衛福部次長王必勝表示，他尚未收到第二例檢驗報告，檢體報告由法務部統一宣布結果。

根據統計，截至今天上午10時，衛福部共接獲18例「寶林茶室」食物中毒通報，包含2例死亡、5例加護病房、1例一般病房以及10例返家休養。

王必勝指出，檢體報告會由法務部統一說明結果，接下來的調查會分成「人」跟「物」，人的部分會除了昨日說明的會檢驗住院個案外，也希望出院返家的個案可以抽血檢驗，雖不強制但希望可以檢驗讓這次調查更完整。物的部分是針對粿條等食材，包含寶林茶室以及供應商大阪城食品，另有寶林廚房的環境檢驗。